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    Cientos de noruegos acompañan a la familia real en misa por el fallecimiento del rey Harald V

    La jornada comenzará con una ceremonia privada en el Palacio Real y continuará con una procesión hasta la catedral. El monarca será sepultado en la fortaleza de Akershus, mientras desde este martes la ciudadanía podrá despedirse de su féretro.

    Por 
    Felipe Rivera
    Cientos de noruegos acompañan a la familia real en misa por el fallecimiento del rey Harald V

    Cientos de ciudadanos llegaron desde primera hora de este domingo hasta la iglesia de Asker, a unos 20 kilómetros al suroeste de Oslo, para acompañar a la familia real noruega en una misa en memoria del rey Harald V, fallecido el viernes a los 89 años.

    Las puertas del templo abrieron a las 10 horas locales, una hora antes del servicio religioso. Lo concurrencia terminó superando su capacidad: cerca de 500 personas quedaron fuera de la iglesia, que cuenta con un espacio para 400 asistentes.

    “Toda la nación está de luto en estos momentos, y reunirse en las iglesias puede hacer bien. También en Asker invitamos a la población local a una misa fúnebre en la iglesia de Asker, y damos una calurosa bienvenida a la familia real”, señaló previamente el preboste Øyvind Stabrun.

    En la primera fila estuvieron el nuevo rey Haakon VIII, la princesa heredera Ingrid Alexandra, la reina Sonia y el príncipe Sverre Magnus.

    La reina Mette-Marit no participó del servicio debido a que continúa su recuperación tras el trasplante de pulmón al que fue sometida en junio. La Casa Real informó que su estado le permite participar de manera limitada en actividades oficiales, aunque estará presente en algunos de los actos relacionados con la muerte de Harald V.

    La ceremonia de Asker formó parte de una serie de servicios religiosos realizados este domingo en distintos puntos del país. En la catedral de Oslo participaron, entre otras autoridades, el primer ministro Jonas Gahr Støre y el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani.

    Funeral será el 9 de septiembre

    El funeral del rey Harald V de Noruega, fallecido el viernes a los 89 años, se realizará el próximo miércoles 9 de septiembre en la catedral de Oslo, según informó este domingo la Casa Real.

    La ceremonia comenzará a las 13 horas noruegas y será oficiada por el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit. Tras el servicio religioso, el monarca será sepultado en la fortaleza de Akershus.

    La jornada partirá con una ceremonia privada en la capilla del Palacio Real, destinada a los familiares cercanos. Posteriormente se abrirá el portal principal del recinto y desde la fortaleza de Akershus se realizará una salva fúnebre de 21 disparos.

    El féretro será trasladado luego en una procesión desde el Palacio Real hasta la catedral de Oslo, acompañado por familiares, autoridades noruegas e invitados nacionales y extranjeros.

    Cientos de noruegos acompañan a la familia real en misa por el fallecimiento del rey Harald V

    Una vez finalizado el funeral una segunda procesión, de carácter más reducido, llevará el féretro hasta la capilla de Akershus. Allí se realizará una ceremonia privada con la familia, representantes de casas reales europeas y algunas autoridades noruegas.

    La cripta ubicada bajo la iglesia de la fortaleza será el lugar definitivo de descanso de Harald V. Tras la sepultura se realizará un doble saludo real desde Akershus.

    Posteriormente, la familia real regresará al Palacio Real, donde el nuevo rey, Haakon VIII, y sus familiares saludarán a la población desde el balcón. Después se realizará una recepción con representantes del Gobierno, invitados extranjeros y familiares del fallecido monarca.

    Antes del funeral, los ciudadanos podrán despedirse de Harald V en el Palacio Real de Oslo. El féretro será trasladado este lunes a las 16.00 horas desde el Salón Rojo hasta la capilla del palacio. Desde el martes se instalará allí el velatorio que permanecerá abierto hasta el día previo al funeral.

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