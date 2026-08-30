A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana la Universidad de Chile se traslada hasta la Región del Biobío para visitar a Universidad de Concepción, en el marco de la Fecha 21 de la Liga de Primera.

Los Azules vienen de caer en el Superclásico con un resultado 1-2 ante Colo Colo, mientras que los penquistas también perdieron en la jornada anterior, al dejar un marcador 1-3 contra Everton.

Cuándo juega U de Concepción vs. U de Chile

El partido de la Universidad de Concepción contra la Universidad de Chile es este domingo 30 de agosto a las 15:00 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Dónde ver a U de Concepción vs. U de Chile

El partido de la Universidad de Concepción contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports .

La cobertura online de la Liga de Primera también se encuentra en al plataforma HBO Max.