A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile en TV y streaming
Los Azules se trasladan hasta el Estadio Ester Roa Rebolledo para este compromiso.
Este fin de semana la Universidad de Chile se traslada hasta la Región del Biobío para visitar a Universidad de Concepción, en el marco de la Fecha 21 de la Liga de Primera.
Los Azules vienen de caer en el Superclásico con un resultado 1-2 ante Colo Colo, mientras que los penquistas también perdieron en la jornada anterior, al dejar un marcador 1-3 contra Everton.
Cuándo juega U de Concepción vs. U de Chile
El partido de la Universidad de Concepción contra la Universidad de Chile es este domingo 30 de agosto a las 15:00 horas.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción.
Dónde ver a U de Concepción vs. U de Chile
El partido de la Universidad de Concepción contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports.
La cobertura online de la Liga de Primera también se encuentra en al plataforma HBO Max.
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