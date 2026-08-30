Lo que tienes que saber: domingo 30 de agosto

Si hay que plantearlo con todas sus letras hay que señalar que el corazón de la reforma de seguridad del gobierno -es decir la creación de un nuevo estado de excepción- está herido de muerte. Ya no se trata sólo de las críticas oficialistas a la iniciativa -de por sí decidoras de su certificado de defunción- ni de que la oposición esté en contra, que podría entenderse como parte de su rol, sino de que dirigentes de ambos sectores ya están coordinándose para enfrentar de manera conjunta al Ejecutivo.

Habrá que ver si el gobierno se allana a retirar la reforma o apuesta a desperfilar tanto su propuesta de estado de excepción que lisa y llanamente termine siendo un espectro de lo que fue presentado al Congreso. Los próximos días son claves en este sentido.

Por si fuera poca la agitación en las filas oficialistas, la participación del Presidente José Antonio Kast en el Foro Madrid -la cumbre internacional que reúne a la derecha conservadora iberoamericana y que tiene programada una cita en Santiago el 3 y 4 de septiembre- sigue generando polémica. La presencia del mandatario en la instancia en medio de las acusaciones de “iliberal” que le ha valido la reforma de seguridad no parece buena idea en Evópoli, y en sectores del gobierno están preocupados por los crecientes niveles de conflictividad en el oficialismo. Pero Kast asistirá, al menos eso dan por descartado entre los organizadores del evento, y -además- es probable que coincida con el mandatario argentino, Javier Milei.

Y del país transandino vino un inesperado espolonazo a la soberanía nacional luego de que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, pusiera en duda la potestad chilena sobre el Estrecho de Magallanes. Aunque el conflicto se desactivó rápidamente, dejó en claro que las afinidades entre los gobiernos no necesariamente evitan desencuentros.

En reserva, el gobierno restituyó el gabinete de la primera dama, casi cuatro años después de que fuese eliminado por decisión de Irina Karamanos, la entonces pareja del expresidente Gabriel Boric. Hoy, Pía Adriasola cuenta con un soporte institucional a su trabajo y funciones a desempeñar por el equipo que la acompaña.

La tragedia en el mundo se localizó esta semana en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, tras las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron cientos de muertos, miles de desaparecidos y pueblos enteros arrasados.