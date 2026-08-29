Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

El Medio Maratón de Santiago 2026 se realizará este domingo 30 de agosto en Ñuñoa. Es una competencia exclusiva para mujeres, con recorridos de 7K y 21 K.

Seis mil mujeres se anotaron para la actividad deportiva que tiene su punto de partida y meta en el Estadio Nacional. El evento iniciará a las 08:00, y se contempla un cierre del circuito para las 13:00 horas.

El circuito abarcará diferentes sectores de las comunas Ñuñoa y Macul, por lo que se producirán algunos cortes en las calles entre las 06:30 y las 14:00 horas. Estos serán totales o parciales, según el avance de las corredoras.

Según informó la Municipalidad de Ñuñoa, los cortes se concentrarán en el entorno del Estadio Nacional, el eje de Avenida Grecia-José Pedro Alessandri y los sectores Ramón Cruz-Irarrázaval y Sucre-Salvador. Estos cierres van a ser habilitados luego de las carreras.

Cortes de calzada completa

Pedro de Valdivia: Desde la salida del Estadio Nacional hasta Av. Grecia.

Ramón Cruz: Entre Av. Grecia y Av. Irarrázaval.

Av Sucre: Entre Pedro de Valdivia y Av. Salvador.

Av. Salvador: Entre Sucre y Av. Grecia.

Entorno del Estadio Nacional

Av Marathón: Calzadas poniente y oriente entre Av. Grecia, Guillermo Mann y el acceso al Estadio Nacional.

Guillermo Mann con Marathón: Corte temporal de calzada completa durante el retorno.

Acceso de Carlos Dittborn al Estadio Nacional: Calzada completa.

El recorrido también contempla tramos de la Av. Macul: En al caso de los 7K, habrá un retorno en los Olmos. Para los 21K, será en El Líbano, a la altura de los Halcones.

La municipalidad ñuñoína sugirió optar por rutas alternativas, considerar tiempo adicional de traslado y respetar las indicaciones de tránsito.

Imagen de @muninunoa en Instagram