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    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Los cortes se concentrarán en el entorno del Estadio Nacional, el eje de Avenida Grecia-José Pedro Alessandri y los sectores Ramón Cruz-Irarrázaval y Sucre-Salvador.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen de @mediomaratondesantiago en X

    El Medio Maratón de Santiago 2026 se realizará este domingo 30 de agosto en Ñuñoa. Es una competencia exclusiva para mujeres, con recorridos de 7K y 21 K.

    Seis mil mujeres se anotaron para la actividad deportiva que tiene su punto de partida y meta en el Estadio Nacional. El evento iniciará a las 08:00, y se contempla un cierre del circuito para las 13:00 horas.

    El circuito abarcará diferentes sectores de las comunas Ñuñoa y Macul, por lo que se producirán algunos cortes en las calles entre las 06:30 y las 14:00 horas. Estos serán totales o parciales, según el avance de las corredoras.

    Según informó la Municipalidad de Ñuñoa, los cortes se concentrarán en el entorno del Estadio Nacional, el eje de Avenida Grecia-José Pedro Alessandri y los sectores Ramón Cruz-Irarrázaval y Sucre-Salvador. Estos cierres van a ser habilitados luego de las carreras.

    Cortes de calzada completa

    Pedro de Valdivia: Desde la salida del Estadio Nacional hasta Av. Grecia.

    Ramón Cruz: Entre Av. Grecia y Av. Irarrázaval.

    Av Sucre: Entre Pedro de Valdivia y Av. Salvador.

    Av. Salvador: Entre Sucre y Av. Grecia.

    Entorno del Estadio Nacional

    Av Marathón: Calzadas poniente y oriente entre Av. Grecia, Guillermo Mann y el acceso al Estadio Nacional.

    Guillermo Mann con Marathón: Corte temporal de calzada completa durante el retorno.

    Acceso de Carlos Dittborn al Estadio Nacional: Calzada completa.

    El recorrido también contempla tramos de la Av. Macul: En al caso de los 7K, habrá un retorno en los Olmos. Para los 21K, será en El Líbano, a la altura de los Halcones.

    La municipalidad ñuñoína sugirió optar por rutas alternativas, considerar tiempo adicional de traslado y respetar las indicaciones de tránsito.

    Imagen de @muninunoa en Instagram
    Imagen de @muninunoa en Instagram

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