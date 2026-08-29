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    Detienen a joven de 18 años por robo de vehículo en Vitacura: automóvil fue recuperado en Lo Prado

    Carabineros informó que el imputado fue ubicado durante un procedimiento en Lo Prado, donde se recuperó el vehículo sustraído y fue sorprendido con un armamento tipo pistola. Las diligencias permitieron establecer su participación en el robo ocurrido en avenida Luis Pasteur.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Detienen a joven de 18 años por robo de vehículo en Vitacura: automóvil fue recuperado en Lo Prado

    Carabineros detuvo a un joven de 18 años vinculado al robo de un vehículo ocurrido durante la madrugada de este viernes en avenida Luis Pasteur, en la comuna de Vitacura, automóvil que posteriormente fue recuperado en Lo Prado.

    De acuerdo con la vocería policial, un grupo familiar compuesto por un padre y su hijo menor de 13 años fue intimidado violentamente por tres sujetos premunidos con armas de fuego, mientras se encontraban estacionados al interior de su vehículo en un strip center de Vitacura.

    El teniente Fabián Lagos señaló que, a raíz del despliegue realizado por Carabineros, “se logra la detención de un sujeto quien estaba aparentemente vinculado con el robo, además de la recuperación del móvil”.

    Según los antecedentes entregados, el vehículo fue ubicado en Lo Prado mediante diligencias investigativas y servicios de fiscalización del Plan ANEN, desarrollados por Carabineros del SEBV y Radiopatrullas. En el lugar fue detenido el imputado, quien fue sorprendido con un armamento tipo pistola.

    Detienen a joven de 18 años por robo de vehículo en Vitacura: automóvil fue recuperado en Lo Prado

    Además, se comprobó que el sujeto mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo con intimidación del pasado 5 de agosto.

    Posteriormente, mediante peritajes se acreditó la participación del detenido, posicionándolo en el sitio del suceso a partir de cámaras que registraron el delito y las declaraciones de víctimas y testigos.

    “En virtud a esto y al despliegue de diligencias investigativas realizadas [...] se logra establecer fehacientemente la participación de este detenido en el hecho punible”, señaló Lagos.

    El imputado, de 18 años, registra antecedentes policiales por receptación, robo con violencia y robo por sorpresa.

    Detienen a joven de 18 años por robo de vehículo en Vitacura: automóvil fue recuperado en Lo Prado
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