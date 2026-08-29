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    Jara emplaza a Kast por eventual participación en foro de Madrid: “Tiene que decidir si es Presidente de todos los chilenos”

    La excandidata presidencial cuestionó la eventual asistencia del Mandatario a un encuentro que calificó como “fanático” y “dogmático” de la ultraderecha. También lo llamó a concentrarse en la gestión interna.

    Por 
    Felipe Rivera
    Jara emplaza a Kast por eventual participación en foro de Madrid: “Tiene que decidir si es Presidente de todos los chilenos” JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    La excandidata presidencial Jeannette Jara cuestionó este sábado, durante el homenaje al fallecido presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier en el Cementerio General, la eventual participación del Presidente José Antonio Kast en un foro político en Madrid y lo emplazó a definir si actuará como Mandatario “de todos los chilenos” o como parte de una articulación internacional de ultraderecha.

    Consultada sobre la conveniencia de que Kast participe en la instancia, Jara sostuvo que su asistencia entregaría una señal negativa debido a la naturaleza política que atribuye al encuentro.

    “Creo que hoy día participar en un foro fanático, dogmático, como es el de la ultraderecha, en realidad daría una muy mala señal al país”, afirmó.

    Jara rechazó además la comparación con la participación de autoridades de la administración de Gabriel Boric en otras instancias internacionales cuestionadas desde el actual oficialismo.

    “Siempre es distinto un foro en el cual se discute la democracia respecto de una en la cual se hace efectivamente una posición política extrema, como lo son las ultraderechas”, sostuvo.

    En esa línea, pidió al Presidente concentrar sus esfuerzos en los problemas internos del país, mencionando las tareas de reconstrucción tras los temporales e incendios y la situación de seguridad pública.

    Cuestionamientos a la reforma de seguridad

    Jeannette Jara también cuestionó la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno y apuntó a las facultades contempladas en el nuevo estado de excepción. “No sé en qué medida interceptar los teléfonos sin previa autorización de los tribunales puede ser algo que contribuye al crimen organizado, sin embargo, levantar el secreto bancario, consideran que no. Creo que hay una contradicción tremenda”, sostuvo.

    Jara emplaza a Kast por eventual participación en foro de Madrid: “Tiene que decidir si es Presidente de todos los chilenos” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La exministra afirmó además que varias de las atribuciones propuestas por el Ejecutivo son, a su juicio, “atentatorias a la libertad”, y cuestionó las eventuales restricciones a derechos como la reunión y la asociación.

    “Los que gritan libertarios por siempre son los que quieren que la gente no se pueda reunir durante 280 días, que el derecho a la asociación se suspenda”, señaló.

    Jara sostuvo que espera que la iniciativa no prospere y llamó al Ejecutivo a priorizar directamente la persecución de las organizaciones criminales. “Yo le haría un llamado al Gobierno a concentrarse en combatir el crimen organizado, que es lo que comprometió con la ciudadanía, y dejar de darse gustitos dogmáticos. Aquí el control del orden público es una cosa, el combate al crimen organizado es otra”, afirmó.

    Reproches al embajador de Chile en Israel

    Jara también abordó las recientes declaraciones del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, y cuestionó que el representante diplomático intervenga en asuntos de política contingente nacional.

    “El embajador ha demostrado ser bien poco diplomático”, afirmó.

    Jara emplaza a Kast por eventual participación en foro de Madrid: “Tiene que decidir si es Presidente de todos los chilenos” Foto: Juan Farias / La Tercera

    Según la exministra, quienes representan al Estado chileno en el extranjero no deberían involucrarse en la contingencia interna y sostuvo que Zaliasnik debería, en cambio, explicar los antecedentes que lo vinculan a conversaciones con Luis Hermosilla.

    “El embajador Zaliasnik a lo mejor podría aclararle al país cuál es su vínculo con Hermosilla en los chats en los que aparece y qué ha pasado con el estado de la investigación”, señaló.

    Consultada sobre si espera una reacción de Cancillería o del propio Presidente, Jara respondió que no tiene dudas de que aquello ocurrirá.

    “Efectivamente lo que ha hecho es cruzar los límites de lo que es la diplomacia en Chile”, sostuvo, agregando que el país tradicionalmente ha mantenido una política exterior seria y que respetar las reglas diplomáticas constituye un estándar mínimo para quienes ejercen como embajadores.

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