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    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Los clubes se miden este fin de semana por la Major League Soccer.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez. Foto referencial de redes sociales @cfmontreal y @mls

    Este fin de semana llega uno de los esperados partidos de la Major League Soccer, donde el Inter Miami recibe a Montreal.

    El cuadro de Lionel Messi se enfrenta al nuevo club de Alexis Sánchez, lo que marca el reencuentro en la cancha para los excompañeros del Barcelona.

    Cuándo juega Inter Miami vs. Montreal

    El partido del Inter Miami contra Montreal es este sábado 29 de agosto a las 19:30 horas.

    Los locales reciben a su rival en el Nu Stadium de Florida, Estados Unidos.

    Dónde ver a Inter Miami vs. Montreal

    El partido del Inter Miami contra Montreal se transmite en la plataforma Apple TV.

    Más sobre:FútbolMLSInter MiamiMessiLionel MessiMontrealAlexisAlexis SánchezInter Miami vs MontrealInter Miami - MontrealInter - MontrealInter vs MontrealMontreal - InterMontreal vs InterMontreal vs Inter MiamiMontreal - Inter MiamiMessi vs AlexisMessi vs SánchezDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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