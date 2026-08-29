La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

La historia de Tucar encapsula el vértigo del ecosistema de las startups tecnológicas. Su origen se remonta a los días más duros de los confinamientos de la pandemia, cuando sus fundadores crearon “de la nada” un negocio de logística reversa. Operando desde una casa en Rosario Norte, la compañía se orientó a recuperar miles de decodificadores para las empresas de telecomunicaciones, equipos que en ese momento promediaban los US$ 100.

El punto de inflexión ocurrió a principios de 2021. Una llamada inesperada de un ejecutivo de Uber, intrigado por el inusual rendimiento 24/7 de los vehículos de la firma, abrió la puerta a una ambiciosa transformación. De la mano de actores como Uber, Enel X, Indumotora, Banco Security y SQM, Tucar logró en 2023 un hito inédito: lanzar por primera vez en América Latina la categoría Uber eléctrica.

La expansión fue agresiva y alcanzó un peak de 1.200 vehículos hacia inicios de 2025, cuando devolvieron su último auto a combustión. Luego de este hito se convirtieron en una flota 100% eléctrica. El giro de la empresa es arrendar automóviles a conductores de plataformas.

La compañía adquirió y financió estas flotas eléctricas a fines de 2022, asumiendo costos altísimos, superiores al valor actual de esos mismos activos en el mercado, según cuenta su fundador José Francisco Silva. Esta devaluación, sumada a factores exógenos en 2025 que provocaron la devolución masiva de vehículos, asfixió su estructura de capital.

“Abrimos el mercado y fuimos pioneros: nos convertimos en la primera flota de autos eléctricos para Uber en el país, siendo sus únicos proveedores durante mucho tiempo. Sin embargo, asumir ese liderazgo tuvo un costo”, explica José Francisco Silva a Pulso.

Silva dice que Tucar es un ejemplo de resiliencia, pero también un recordatorio de que la innovación temprana requiere espaldas financieras muy anchas.

El escenario actual es paradójico. A nivel operativo, Tucar es rentable: factura cerca de $10.000 millones al año, mantiene unos 850 autos en las calles que recorren 700.000 kilómetros semanales y sus flujos de caja están en azul. No obstante, la compañía arrastra deudas por aproximadamente $24.000 millones, siendo Forum su principal acreedor financiero.

“Hoy Tucar es una empresa tecnológica. Nosotros manejamos la flota a través de internet y desarrollos tecnológicos y software diseñado por nosotros y hardware instalado en el auto. Podemos apagar y prender y apagar el auto”, señaló Silva.

Para elaborar la nueva hoja de ruta de la compañía, que le permita salir del estado de insolvencia, la firma contrató a dos expertos en estas lides. Se trata del abogado Ricardo Reveco, socio especialista en reestructuración de pasivos de Carey y el ingeniero civil Ernesto Solís, socio de Fix & Partners, firma que se encarga de rescatar empresas en problemas financieros.

Cambio de control

Los tres principales acreedores de Tucar son Forum, Enel y las autopistas.

Ricardo Reveco explica que el problema de la compañía radica en su estructura de capital, una situación que confían en subsanar a través de un proceso de reorganización concursal.

“Dentro de tres semanas ingresaremos la solicitud. Hoy estamos trabajando en todos los documentos que exige la ley. Tenemos que acompañar los certificados de un auditor; mientras antes los tengamos, antes podremos ingresar el requerimiento”, añadió.

En paralelo, la ronda de conversaciones con los acreedores y grupos de interés ya comenzó. “Evidentemente, no queremos que ningún stakeholder se entere por la prensa, como la expresidenta Michelle Bachelet. Hemos hablado con los acreedores más grandes y ya saben lo que viene. La semana pasada también conversamos con nuestros colaboradores. Esto es algo que a nadie sorprenderá”, comentó Silva. “No tenemos ninguna obligación con bancos y en general entre los stakeholder hay un convencimiento de que el modelo de negocio si funciona, el problema es la estructura de capital”, añadió.

¿Está dispuesto a ceder el control de la compañía en la búsqueda de este nuevo socio?

-Lo importante es que este proceso tiene tres elementos: la reorganización judicial, la entrada de un inversionista estratégico que inyecte capital fresco, y un cambio en la administración y el gobierno corporativo. De hecho, el nuevo gerente general, Ignacio Guimpert, asumió recién en mayo y se oficializó hace dos semanas. Estamos abiertos a la entrada de nuevo capital. Si eso significa modificar el gobierno corporativo y la estructura de accionistas, obviamente estamos dispuestos. ¿Ceder el control? Puede ser un factor. No está decidido, pero es algo que evaluaremos una vez que pasemos por el proceso de reorganización concursal.

90 potenciales socios

El abogado Reveco destacó que el acuerdo de reorganización concursal permitirá a Tucar negociar de forma conjunta con todos los acreedores, evitando el desgaste de hacerlo uno por uno.

“La protección financiera concursal tiene la gracia de que destinas los flujos de la compañía a su operación y la deuda se mete al congelador. Por lo tanto, todos los ingresos que genere la empresa se destinarán a los gastos propios de la operación, como el arreglo de los automóviles”, detalló.

En cuanto a la estrategia legal, el abogado adelantó que propondrán dividir las deudas en dos categorías: una clase financiera, que permitirá extender los plazos de pago, y otra exclusiva para proveedores esenciales.

Respecto a la búsqueda de capital fresco, Reveco advirtió sobre las barreras del sistema tradicional. “Por restricciones en la normativa, la banca no le presta plata a empresas bajo protección financiera concursal. Hemos pedido a la Asociación de Bancos que hablen con la CMF para cambiar la regulación, pero ahí está. Entonces, vamos a tener que pedir financiamiento a otro tipo de inversionistas, como family offices o fondos de inversión, como ya lo hemos hecho en otros casos”, explicó. En esa línea, reveló que Fix & Partners ya elaboró una lista con 90 potenciales interesados a los que se les “está tocando la puerta”.