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    La mitad de los trabajadores formales en Chile gana más de $1 millón al mes, según datos de las AFP

    De acuerdo a los antecedentes recopilados por la Superintendencia de Pensiones, a junio la mediana de ingreso imponible fue de $1.006.249. Sin embargo, entre las mujeres fue de $926.383, equivalente al 86% de la cifra de los hombres. Además, el 6,5% de los cotizantes lo hizo por el tope imponible, de 90 UF, y 14% por el sueldo mínimo.

    Rodrigo CárdenasPor 
    Rodrigo Cárdenas
    Foto: Andres Perez Andres Perez

    El mercado laboral chileno ha mostrado en general datos negativos durante ya varios años. Este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informará el desempleo del trimestre móvil mayo-julio, donde se espera una nueva cifra sobre 9%, con lo que completaría cuatro meses consecutivos por arriba de ese umbral y 43 meses superando el 8%.

    En el contexto de este mal escenario, la Superintendencia de Pensiones publicó recientemente los datos a junio del ingreso imponible de los cotizantes de AFP, lo que incluye a todos los trabajadores asalariados formales del país, y a los independientes que cotizan.

    Las cifras dan cuenta de que en junio hubo 5.775.070 cotizantes, de los cuales 376.496 (o el 6,5% del total) cotizaron por el tope imponible de 90 UF mensuales, que es equivalente a unos $3.678.000.

    El ingreso imponible promedio al sexto mes del año llegó a $1.346.859, aunque esa cifra está influida por el tope imponible, lo que implica que todo el que gana por encima de eso solo es contabilizado por el tope, no reflejando un promedio efectivo de los ingresos.

    Por esto, es más relevante analizarlo ordenando a los cotizantes de menor a mayor por su ingreso imponible. Ello arroja que la mediana, es decir, la cifra de ingreso que está justo en la mitad de la distribución, fue en junio de $ 1.006.249. Dicho de otra manera, la mitad de los cotizantes ganan ese monto o más. Esta cifra implica un alza nominal de 4,5% en relación al mismo mes de 2025, pero real de solo 0,2% (al descontar una inflación de 4,3%).

    Con esto, los datos revelan que los crecimientos reales -descontado IPC- se han venido desacelerando a contar de mediados del año pasado, cuando las alzas comenzaron a rondar el 1%.

    Detalles

    Al separar los cotizantes por sexo, se evidencia que la mediana de ingreso imponible entre los hombres es de $1.076.628, mientras que la de las mujeres es de $926.383, lo que equivale a que la mediana de las mujeres llega al 86% de la de los hombres.

    Asimismo, 829 mil trabajadores cotizan por $550 mil (en torno al sueldo mínimo) o menos, es decir, 14,5% de los trabajadores formales cotizaron por el mínimo o menos.

    En el otro extremo, 580 mil personas cotizan por un sueldo de $3 millones.

    Respecto de quienes cotizan por el tope imponible de 90 UF, la mayor cantidad está en AFP Habitat, con 105.248 personas, seguida por Cuprum, con 92.719. La que tiene menos cotizantes por el tope imponible es AFP Uno, con 15.350 personas.

    Esta cifra de la mediana informada por la Superintendencia de Pensiones está por arriba de la que registró en julio la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del INE de 2025.

    Los resultados de esa muestra revelaron que el grupo más numeroso de trabajadores del país, el de quienes laboran habitualmente entre 41 y 44 horas a la semana, percibió durante 2025 un ingreso mediano de $800.000, lo que implica un alza nominal de 1,4% en relación al monto de 2024. En tanto, el ingreso promedio llegó a $ 1.143.400 netos mensuales, un alza de 9,5% respecto del ejercicio previo.

    Para el total de la población ocupada, el ingreso laboral promedio informado por el INE fue de $962.945 al mes, mientras que el mediano llegó a $680.000.

    Según Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico (OCEC-UDP), “la mediana de ingreso de este grupo tiende a ser mayor que lo observado en el empleo a nivel agregado, que de acuerdo a la ESI 2025 es de $699.679 (actualizada a pesos de junio 2026). Esto se debe a que los cotizantes de AFP se concentran en asalariados formales del sector privado y este grupo exhibe ingresos laborales mayores a los observados en ocupaciones informales, y además tienden a tener una menor prevalencia de empleos a jornada parcial en comparación a lo observado en el empleo agregado (las cifras del INE al trimestre abril-junio 2026 indican que apenas el 7,2% de los asalariados formales del sector privado ejerce su empleo a jornada parcial mientras que en el empleo total esta cifra es del 21,4%)”.

    Para dar una idea, de acuerdo a la Encuesta de Empleo del INE, hay 9,4 millones de personas ocupadas, por lo que los cotizantes de junio equivaldrían al 61,4% de todos los trabajadores, aunque la encuesta y los datos administrativos no son completamente comparables.

    Exequiel Cáceres, economista de Libertad y Desarrollo, señala que “se puede constatar en los datos de los últimos meses una notable desaceleración del crecimiento de los ingresos. Por ejemplo, en el 2023 el crecimiento respecto al año anterior promediaba en torno a 10 y 15% en términos nominales, pero durante el 2024 dichas tasas cayeron sistemáticamente y hoy están en torno a 5%. Dicho en términos reales, el crecimiento de los salarios cayó de un 4,3% el año 2023 a un 2% el último año. Por donde se mire, el crecimiento de los salarios entre los cotizantes se ha contraído a la mitad en los últimos años”.

    Mientras, Soledad Hormazábal, de Pivotes, agrega que “el poder adquisitivo del trabajador mediano se mantuvo prácticamente inalterado en un año. Esto viene a confirmar la crisis que atraviesa el mercado laboral en Chile, sumado al alto desempleo e informalidad. En este sentido, es muy necesaria la agenda de reformas del mercado laboral que está impulsando el gobierno, que aumenta la flexibilidad y reduce fricciones. Los últimos años los costos laborales subieron de manera importante, si eso se acompaña de reformas que aumenten la flexibilidad, es posible reducir el impacto negativo en el empleo, como se observó en Francia o Portugal”.

    Sectores y extranjeros

    Los datos de la Superintendencia también divide por rubros económicos y muestra que el mayor promedio está en la minería, con $2.768.299 a junio, seguido por el sector de electricidad y gas, con $2.393.680.

    Entre los rubros principales, en el extremo de menor promedio está el de actividades de alojamiento y servicios de comidas, con $870.169.

    La entidad reguladora también diferencia entre chilenos y extranjeros, aunque ahí los datos disponibles están solo hasta el primer trimestre del año. Con todo, el promedio de ingreso imponible entre chilenos llegó en ese momento a $1.374.286, mientras que el de los extranjeros alcanzó a $1.125.738, es decir, un 82% de la media de los chilenos.

    Más sobre:EconomíaMercado LaboralCotizantesingresossueldos

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