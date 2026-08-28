Trama bielorrusa: Fiscalía mapea ruta de millonarios pagos de Movitec a Lagos, Vargas y Silber, y cómo se gastaron

En medio de las diligencias que ha desplegado el Ministerio Público respecto de la denominada trama bielorrusa, el equipo que encabeza la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, y el fiscal Marco Muñoz, han buscado determinar con exactitud a cuánto ascendieron los pagos que recibieron los abogados Eduardo Lagos Herrera, Mario Vargas y Gabriel Silber -imputados por delitos de soborno y lavado de activos-, por las gestiones en favor del consorcio Belaz Movitec en su litigio con Codelco.

Por lo mismo, los persecutores han encargado una serie de pesquisas. Inicialmente los antecedentes apuntaban a que los imputados habrían recibido pagos por alrededor de mil millones de pesos, pero conforme ha avanzado la investigación, el monto que Movitec habría pagado al estudio de abogados hoy se cifra en $ 1.252.239.143.

En atención a que faltaba identificar cómo se distribuyeron cuatro pagos que tuvieron lugar en 2023 y que, en suma, superan los $ 172 millones, el pasado 30 de junio el fiscal Muñoz solicitó al jefe de la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera Patrimonial de la Fiscalía Nacional (Infipat), Marco Pacheco, detallar la ruta de esos montos y cuánto recibió cada uno de los imputados.

Se trata de cuatro pagos que se realizaron desde Movitec y desde la cuenta de uno de los socios de esa empresa, Jofip Sekul , que tuvieron lugar entre el 20 de abril y el 29 de junio de 2023, por un monto total de $ 172.044.115. El abono se realizó a la cuenta de la sociedad Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Ltda.

El primer movimiento fue por $ 68 millones el 20 de abril de 2023, el segundo por $ 20 millones el 12 de mayo de ese mismo año, el tercero por $ 54.044.115 el 1 de junio de 2023, y el cuarto, días después, el 29 de junio, por $ 30 millones.

Cómo se dividieron estas platas entre los socios y cómo se utilizaron no es un asunto menor, pues el Ministerio Público ha insistido en que son dineros que se obtuvieron como fruto del presunto soborno pagado a la exministra Ángela Vivanco, y que intentaron ocultaron por la vía del auto lavado.

De los fondos, el 47,66% llegó a cuentas personales de Vargas o a la de sociedades constituidas por él.

Primer pago

El primer abono mencionado se hizo vía un cheque, y generó cinco transferencias por $ 34 millones a la cuenta de Vargas, cuatro transferencias por $ 23.400.000 a la cuenta de Lagos y tres transferencias por $ 7.742.000 a la cuenta de Inversiones Lagos y Lagos Ltda.

Tras recibir esos dineros en su cuenta, el informe da cuenta de que Vargas hizo una serie de pagos los días posteriores, como el pago de una tarjeta de crédito, de un crédito y, entre otros, de intereses por línea de crédito.

Entre las transferencias que realizó, abonó $ 5 millones a la cuenta de María Pía Peñaloza, secretaria de la oficina de los abogados, y $ 1 millón a la cuenta de Inversiones Lagos y Lagos Ltda.

Ese último movimiento generó una transferencia por $ 990 mil a la cuenta personal de Lagos, quien posteriormente pagó una tarjeta de crédito Mastercard.

De la misma forma, se hizo presente que, tras recibir las cuatro transferencias desde la cuenta de la sociedad Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Ltda., Lagos gestionó el pago de tarjetas de crédito.

Asimismo, los analistas hicieron presente que “con relación a los montos pagados en esa misma fecha y por montos similares en el mismo estado de cuenta, se identificó dos operaciones de compra que suman $ 17.000.000 con la glosa ‘WBM After Sale’”. Y un tercero, bajo la misma glosa, por $ 4.963.380.

Con respecto al monto que llegó a las cuentas de Inversiones Lagos y Lagos Ltda., el informe precisa que fue utilizado para el pago de un cheque girado a Comercial Tangarre S.A., y que se utilizaron $ 400 mil para hacer transferencias a tres personas.

Segundo pago

De acuerdo con el documento remitido por el titular de Infipat a los fiscales del caso, el segundo pago fue por un total de $ 20 millones, ingresado a las cuentas de la sociedad Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Ltda. vía tres transferencias.

Luego del ingreso de esos dineros, se generaron seis transferencias. Tres a la cuenta de Inversiones Lagos y Lagos Ltda. por $ 17.246.000, dos a la cuenta de Lagos Herrera por $ 1.859.132, y una por $ 893.000 a la cuenta de Lagos y Asociados SpA.

El dinero que ingresó a la cuenta de Inversiones Lagos y Lagos generó, posteriormente, “siete operaciones de transferencias realizadas con cargo a dichos fondos el día 15 mayo de 2023″. La mayor parte de ellas hacia la cuenta de Lagos y Asociados SpA, y a la cuenta de la Comunidad Edificio El Golf III.

Se especifica, igualmente, que el dinero que ingresó desde Inversiones Lagos y Lagos a la cuenta Lagos y Asociados luego fue utilizado para tres operaciones de transferencias a Jitendra Nanikram Goklani por un total de $ 10.638.0503.

Con respecto al monto que se abonó a la cuenta de Lagos desde la sociedad Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Ltda., se identificaron cuatro operaciones por un total de $ 1.816.281 destinados a pago de crédito de consumo por $ 634.132 y pagos de tarjeta de crédito por $ 1.182.149.

El monto que llegó a Lagos y Asociados SpA fruto del pago de Movitec, se detalló que hubo un pago de cuota de crédito por un monto de $ 896.512.

Tercer pago

Un cheque por $ 54.044.115 es identificado como el tercer pago de Movitec al estudio de abogados que faltaba trazar. Esos fondos, se dividieron entre los socios. $ 14 millones para Silber, $ 14 millones para Vargas, $ 14 millones para Vargas Cosiña Asesorías Legales SpA, $ 6.540.000 para Inversiones Lagos y Lagos Ltda., $ 4.193.000 para Carlos Eduardo Lagos Herrera, y $ 369.957 para María Pía Peñaloza.

Sobre los dineros que recibió Silber, se detalla: “Conforme al análisis realizado, se estableció que, con posterioridad a la recepción de fondos por $ 14.000.000, se registraron cargos por un total de $ 2.574.219 (previos a la captación del depósito a plazo por el mismo monto), determinándose que de los recursos recibidos $ 11.425.781 estuvieron disponibles para financiar operación de captación de depósito a plazo por $ 14.000.000 realizada el día 12 de junio de 2023″.

Respecto de Vargas, se señala que transfirió $ 6 millones a otras dos cuentas que mantenía a su nombre -pagando desde ahí un crédito hipotecario-, y que el dinero restante sirvió para financiar la “captación de depósito a plazo por un total de $ 37.000.000 el día 5 de julio de 2023″.

De acuerdo con el detalle, gran parte del dinero que llegó a la cuenta de Vargas Cociña Asesorías Legales, fue girado por caja por el mismo.

Sobre los montos transferidos a Inversiones Lagos y Lagos Ltda., se señaló que se fueron de inmediato al pago de línea de crédito por $ 6 millones y que la diferencia se utilizó en transferencias a terceros.

El dinero depositado en la cuenta personal de Eduardo Lagos Herrera, en tanto, se detalla que se utilizó para el pago de tarjetas de crédito.

Cuarto pago

El cuarto pago, por $ 30 millones, también se fraccionó entre las cuentas de los socios. La mayoría de los fondos, $ 21 millones, se depositaron a la cuenta de Vargas Cociña.

Este utilizó los dineros principalmente para compras y transferencias a terceros. Los dineros que recibieron el resto de los destinatarios, en tanto, fue utilizado para hacer transferencias a terceros.

Compra de dólares

En medio de la misma solicitud, el fiscal Muñoz también requirió informar si los imputados registran compras de dólares entre el 20 de abril de 2023 y el 11 de julio de 2023.

Se remitieron antecedentes, en ese sentido, referentes a que Mario Vargas gestionó la compra de 58.051,00 dólares americanos el día 25 de mayo de 2023.

Junto con ello, se informó que Lagos, Vargas y Silber Asesorías Legales Ltda. adquirió 62.500 dólares el día 18 de mayo de 2023.