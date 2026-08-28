Sheinbaum recibe a Bachelet este viernes en complicado momento de candidatura a la ONU

“Sí. Mañana (viernes)”. Así de escueta fue la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron en los últimos segundos de su tradicional conferencia de prensa ”Mañanera" si se va a o no a reunir con la expresidenta Michelle Bachelet .

Así confirmó una cita solicitada por la exmandataria chilena, quien compite por la Secretaría General de la Naciones Unidas, patrocinada por Brasil y México.

Bachelet viajó este martes a Ciudad de México, para reunirse con Sheinbaum y abordar el duro momento de su candidatura a Naciones Unidas. Esto luego de recibir un duro mazazo el viernes pasado, cuando la segunda medición informal del Consejo de Seguridad le dio solo dos votos de apoyo, de 15 posibles.

Se trata de la entidad de la ONU donde hay cinco países con poder de veto y que deben elegir la candidatura que se presentará ante la Asamblea General del organismo. En esa medición, Bachelet quedó penúltima entre ocho candidatos y solo superó a Ivonne Baki, ecuatoriana que ingresó solo días atrás a la competencia.

El escenario derivó en que Bachelet sea presionada para deponer su candidatura. Sus próximos pasos, sin embargo, los decidirá solo con Claudia Sheinbaum y el Presidente de Brasil, Lula da Silva, con quien también espera reunirse en los próximos días. Esto porque son estos dos gobiernos los que patrocinan su nominación, luego de que el Presidente José Antonio Kast le retirara el apoyo.

El momento es el más delicado de la candidatura. El martes, Sheinbaum, también en la “Mañanera” -tradicional encuentro diario con la prensa- resaltó las aptitudes de Bachelet, pero también transparentó su compleja situación, al plantear que se deben “ver las posibilidades que ella tiene” de ganar la empinada elección.

Este miércoles, nuevamente ante los medios mexicanos, confirmó que se iba a juntar con ella, pero que “nada más no tengo el día y la hora, pero con gusto les informo”.

Bachelet está en México desde el martes y se irá entre el viernes y sábado. Este jueves aprovechó de visitar las dependencias de la Cancillería mexicana para conectarse a una reunión telemática organizado por el World Governments Summit, en que abordó los principales desafíos de Naciones Unidas y de los liderazgos globales.

Allí, ante la atenta mirada de sus contendores para suceder al portugués António Guterres, planteó ideas como que “el multilateralismo es fundamental, ya que los problemas que debemos afrontar no pueden ser resueltos por ningún país en solitario”.

A eso agregó que es preciso determinar qué tipo de ONU se requiere para el nuevo mundo que está surgiendo. “Estoy profundamente convencida de que el secretario general debe actuar con imparcialidad y neutralidad; esa es la única vía para generar o restaurar la confianza”, remarcó, sobre una de las ideas que más han reforzado países como Rusia para apoyar o no una candidatura.