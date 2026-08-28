Arrau califica de “señal clara para el crimen organizado” extradiciones por el caso Ojeda y llama a poner a imputados en régimen penitenciario especial

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó la noche de este jueves la llegada al país de dos integrantes del Tren de Aragua imputados por el secuestro y homicidio del militar venezolano disidente Ronald Ojeda, asegurando que es una “señal clara para el crimen organizado”.

Ellos son Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, y Adrián Rafael Gámez Finol o Rafal Enrique Gámez Salas, alias el Turko, y arribarán antes del mediodía de este viernes al Aeropuerto de Santiago, en el marco de un complejo operativo de seguridad.

Al respecto, Arrau señaló que “cuando hay personas de otros países o se organizan crímenes, aparentemente desde otros países, secuestro, homicidio, desaparición de personas, y tras el trabajo investigativo, el trabajo de la Policía, se logra identificarlas, traerlas de vuelta al país para que enfrenten la justicia, es una señal clara para el crimen organizado”.

“Personas que están aparentemente ligadas al Tren del Aragua y hoy día están volviendo a Chile para enfrentar la justicia. Esa es la señal que estamos dando correcta”, apuntó.

Para luego añadir que los imputados “ojalá puedan estar en un régimen penitenciario especial” .

“Así lo va a determinar Gendarmería y ojalá la justicia esté de acuerdo en eso, para que esas personas no puedan seguir delinquiendo desde la casa y tengan las máximas medidas de seguridad en nuestro país”, señaló el ministro.

Clan Chen: “por eso es necesario hacer ciertas reformas constitucionales”

De la misma manera, el secretario de Estado se refirió nuevamente a la resolución que revirtió el traslado de miembros del clan Chen a cárcel La Laguna de Talca, afirmando que es la medida “es algo de todos los días”.

“Todos los días se presentan recursos para trasladar un preso a una cárcel donde puede que se sienta más cómodo por razones de discriminación arbitraria en teoría, por razones culturales o sociales”, detalló.

Pero hizo notar que es positivo que la noticia haya llamado la atención, porque “nos alegra que la opinión pública se entere de cómo opera el sistema y por qué hemos presentado ciertas normas de reforma constitucional para blindar las decisiones de gendarmería en términos de seguridad ante decisiones de recursos constitucionales que operan en nuestro país día a día”.

“Y por eso es necesario hacer ciertas reformas constitucionales para tener un sistema penitenciario fortalecido” , aseguró.

Para luego argumentar que esta modificación “no es una idea totalmente nueva”. “Hay varios parlamentarios que han presentado reformas constitucionales, parlamentarios precisamente no de gobierno, que han presentado reformas constitucionales para blindar el sistema penitenciario y son de ahí donde hemos tomado la idea que hemos presentado nosotros”, apuntó finalmente.