Chile sufre una dura derrota ante Estados Unidos en las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol. Foto: @chilefeba

Chile no pudo ante Estados Unidos en las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol. La Selección perdió por 89-71 en el encuentro disputado este jueves en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional. El equipo dirigido por Juan Manuel Córdoba enfrentó al número uno del ranking FIBA y último campeón olímpico, en el primer cruce entre ambos países en 67 años.

En el combinado nacional, Sebastián Herrera fue el máximo anotador de la jornada con 18 puntos, seguido de Fabián Martínez, con 11. Detrás estuvieron Franco Morales y Sebastián Suárez, ambos con 11. Felipe Haase aportó seis unidades y Felipe Inyaco, Sebastián Carrasco, Ignacio Varela, Sebastián Pereira y Airton Pickett sumaron dos. Haase además terminó con 14 rebotes, la mayor cifra del equipo.

El partido comenzó con Chile tomando la primera ventaja. Inyaco convirtió una bandeja después de una pérdida de Jaron Blossomgame y puso el 2-0. Estados Unidos respondió de inmediato. Blossomgame anotó un triple y, poco después, Orlando Robinson convirtió para darle la vuelta al marcador.

El equipo nacional tuvo dificultades para encontrar lanzamientos cómodos. Estados Unidos, en cambio, aprovechó sus opciones cerca del aro y comenzó a ampliar la diferencia. Al término del primer cuarto, el conjunto norteamericano ganaba por 23-8.

Chile cayó ante Estados Unidos en Ñuñoa. Foto: @chilefeba

Chile inició el segundo período con una conversión de Haase, quien recibió la asistencia de Inyaco y anotó un lanzamiento de dos puntos. Estados Unidos volvió a responder y mantuvo la distancia.

Con el paso de los minutos, la selección nacional tuvo una de sus mejores secuencias de la primera mitad. La producción permitió reducir parcialmente la diferencia, pero Estados Unidos volvió a encontrar respuestas, conservó la ventaja. Chile se fue al entretiempo perdiendo por 44-28.

El tercer cuarto comenzó con el mismo escenario. Chile buscó reducir la diferencia y tuvo varias oportunidades para hacerlo, pero no consiguió aprovechar sus posesiones.

Estados Unidos siguió controlando el ritmo del encuentro. El tercer período, además, estuvo marcado por una interrupción prolongada. El partido se detuvo durante más de 20 minutos debido a un problema con las pantallas del recinto en Ñuñoa. La falla eléctrica obligó al árbitro panameño Julio Anaya a suspender momentáneamente el encuentro mientras se buscaba una solución para reanudar el juego.

Una vez solucionado el inconveniente, ambos equipos retomaron la acción. Chile volvió a tener posesiones para descontar, pero no consiguió convertirlas en la cantidad necesaria para modificar el escenario. Estados Unidos mantuvo su ventaja y cerró el tercer cuarto arriba por 68-51, con 17 puntos de diferencia.

En el último cuarto, el marcador se amplió rápidamente a favor del rival. Finalmente fueron 18 puntos de ventaja (89-71). Chile reaccionó con anotaciones de Suárez, Bradshaw, Pickett, Varela y Martínez, pero no fueron suficientes para reducir la diferencia.

Tras la caída, Chile deberá dar vuelta la página rápidamente, ya que volverá a jugar este lunes por las Clasificatorias. La Selección visitará a República Dominicana a las 20.10.