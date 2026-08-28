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    “Han sido meses difíciles”: el desahogo de Christian Garin tras retirarse por lesión en la última qualy del US Open

    A través de su cuenta de Instagram, el ariqueño se manifestó luego de caer con Tomy Samuel, en la última fase clasificatoria para el Grand Slam norteamericano. Regresa al país pensando en la Copa Davis.

    Por 
    Carlos Tapia
     
    Carlos González Lucay
    Christian Garin. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Christian Garin (135º del ranking ATP) se despidió del objetivo de entrar en el cuadro principal del US Open en la última ronda de clasificación. El tenista nacional quedó en el camino luego de retirarse ante el británico Tomy Samuel (110º). Abandonó la cancha después de casi tres horas de espera para reanudar una segunda postergación por lluvia, cuando caída por 4-6, 6-4 y 5-0.

    Las detenciones del encuentro, producto de los eventos meteorológicos, mermaron los intereses de Garin. El duelo fue al tercer set y cuando el marcador iba 5-0 a favor de su rival, la lluvia obligó a parar el juego, suspensión que se estiró por dos horas y 50 minutos. Con los guarismos cuesta arriba, la organización anunció el retiro de Garin y el triunfo de Samuel, quien entra en el cuadro principal.

    Mediante sus redes sociales, ‘Gago’ se desahogó. “Ayer, al terminar mi partido, volví a sentir el dolor con el que he estado lidiando durante estos últimos meses. Hoy, después de la primera interrupción por lluvia, el dolor aumentó. Intenté seguir y dar todo lo que tenía, pero fue empeorando a medida que avanzaba el partido. Después de la segunda interrupción, el dolor ya hacía imposible que pudiera continuar”, posteó en una historia de Instagram.

    “Estoy muy triste. Han sido meses difíciles, trabajando muchísimo para volver a competir y sentirme bien dentro de una cancha, por lo que terminar de esta manera duele mucho”, agregó. Según conoce El Deportivo, la lesión de la que habla Garin es una molestia alrededor de la cadera, aunque no se trata de algo de gravedad. Se realizó exámenes después del partido y no se arrojó nada que agravara la lesión. Por precaución, se optó por retornar al país.

    “Sabíamos que estar acá era parte de mi proceso de recuperación. Hoy regreso a Chile para continuar trabajando, recuperarme y preparar de la mejor manera la Copa Davis. Gracias a todos por el apoyo y el cariño de siempre”, cerró su mensaje Christian Garin.

    En efecto, en el horizonte del tenista ariqueño está el duelo entre Chile y España, a disputarse los días 19 y 20 de septiembre en el Court Central del Estadio Nacional. Garin es uno de los nominados que convocó Nicolás Massú, junto a Alejandro Tabilo, Tomás Barrios y Matías Soto. Nicolás Jarry es la principal ausencia del equipo chileno.

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    Más sobre:TenisChristian GarinUS OpenCopa DavisPolideportivoTenis chileno

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