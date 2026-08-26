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    El Deportivo

    A un triunfo del cuadro principal: Tomás Barrios y Christian Garin brillan en la qualy del US Open

    Ambos chilenos encararán la definición para ser uno de los integrantes del main draw del último Grand Slam de la temporada.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Una buena jornada tuvieron los chilenos que buscan meterse en el cuadro principal del US Open. Christian Garin (135º) y Tomás Barrios (147º) consiguieron inscribirse en la última ronda de la clasificación, por lo que están a un partido de lograr su objetivo.

    El primer chileno en salir a la cancha fue Barrios, quien no tuvo el comienzo esperado en la definición ante el argentino Genaro Olivieri (222º). En el juego inicial del encuentro, el transandino llegó a estar con una ventaja de 15-40. Si bien el chileno pudo reponerse e igualar 40-40, un nuevo fallo del chillanejo le abrió la puerta a su rival para registrar el primer quiebre del partido.

    Sin embargo, Barrios se las arregló no solo para recuperarlo, sino que atacó con todo para pasar adelante en el marcador. El primer paso lo dio en el cuarto game. En ese momento el argentino pudo salvar dos puntos de quiebre antes de que el nacional colocara el 2-2 en el marcador.

    El golpe definitivo llegó en el sexto juego, instante en el que Tomi pasó adelante por 4-2, llegando a una ventaja inalcanzable de recuperar para Olivieri, concretando más adelante un claro 6-3 para sellar la primera manga.

    El segundo set fue mucho más cómodo para el chillanejo. Si bien tuvo que esforzarse para salvar dos puntos de quiebre en el segundo juego, logró romperle el servicio al argentino en el tercer, quinto y séptimo game para cerrar el parcial por 6-1 y lograr el pase para el último partido de la clasificación al cuadro principal del Grand Slam.

    En dicha etapa, se enfrentará contra el español Daniel Rincón (208º), quien superó por 6-3, 4-6 y 6-1 al estadounidense Jordan Lee (963º).

    Garin se exige al máximo

    Unos minutos más tarde del triunfo de Barrios, llegó el turno de Christian Garin para jugarse sus opciones en la clasificación del US Open.

    El comienzo de Gago generó algunas dudas, pero este se las arregló para disiparlas en el momento.

    El chileno sufrió la ruptura de su saque en el segundo juego después de que el sueco aprovechara la primera oportunidad para hacerlo. Con lo que no contaba es que el deportista nacional reaccionara de inmediato y atacara con todo.

    Luego, el tercer game fue completo a favor de Garin y posteriormente demostró su superioridad con otros dos quiebres consecutivos que le permitieron cerrar la primera manga con un 6-2 a favor.

    El segundo capítulo del encuentro inició con un Garin que debió enfrentar las complicaciones que le impuso su rival. En el segundo juego, el sueco tuvo la chance de pasar adelante con un quiebre, pero el chileno no solo se las arregló para defenderlo, sino que en el tercero se lanzó con todo para marcar diferencias desde temprano. De esta manera, un quiebre a su favor lo dejó con una ventaja de 2-1.

    Ymer intentó responder de inmediato y casi logra su meta. El europeo tuvo tres chances de arrebatarle el saque a Garin, pero Gago logró confirmar la ventaja, dejando el marcador 3-1.

    A pesar de esto, Ymer supo hacerle daño a la raqueta nacional en el sexto game con un quiebre que igualó la manga 3-3. De ahí en adelante todo se mantuvo en orden y el segundo parcial debió definirse en el tie break.

    En esta instancia, el chileno fue más preciso y terminó cerrando el desempate por 7-5 y se llevó el triunfo.

    De esta manera Gago deberá enfrentase con el vencedor del duelo entre los británicos Toby Samuel (110º) y Billy Harris (161º) por el paso al cuadro principal.

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    Más sobre:TenisTomás BarriosChristian GarinUS Open

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