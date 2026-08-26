Presidente de la UEFA carga contra Infantino y aborda una eventual candidatura a la FIFA: “Hay personas que se sienten reyes”.

La UEFA y la FIFA siguen en guerra. Aleksander Ceferin no cede en la postura del organismo europeo como principal opositor a Gianni Infantino. “Cuando comparas el plan del FIFA Forward Enterprise, es peor que la Superliga. Que los clubes poderosos organicen su propia liga, es malo, pero ahora era vender el fútbol, concretamente. Estoy seguro que el plan está muerto. El fútbol es peor que la política. Hemos detenido una idea de vender el deporte. ¿Qué clase de persona puede vender el deporte?”, planteó en el podcast The Rest Is Politics.

El presidente de la UEFA abordó su relación con Infantino y reveló que no han tenido contacto en los últimos meses. “Cada día hay diferentes debates. No hablé con él. No está contento conmigo. Hay dos opciones: que se dé cuenta que no tiene el apoyo político de los aficionados, jugadores y entrenadores. O que se presente a las elecciones. En ese último caso, puede tener un candidato en contra. No sé quién”, dijo.

En ese momento descartó una eventual candidatura suya a la presidencia de la FIFA. “Me encanta trabajar en la UEFA. Además quiero disfrutar de la vida. Por otro lado, mi credibilidad es mayor si no estoy interesado en el puesto. Veamos qué pasa hasta noviembre”, señaló.

Las elecciones presidenciales de la FIFA están previstas para marzo de 2027. El plazo para presentar candidaturas vence el 18 de noviembre. Infantino buscará un cuarto mandato. Hasta ahora, es el único candidato declarado. África y Sudamérica ya anticiparon su apoyo al suizo-italiano.

Ceferin e Infantino en 2025. Foto: Xinhua

Ceferin planteó que el eventual rival de Infantino podría surgir desde la UEFA y apuntó al respaldo que el actual presidente de la FIFA recibió desde Europa cuando llegó al cargo en 2016. “En las elecciones votan las federaciones, ahora bien... él juega con eso de ‘Europa contra nosotros’. Saca en cara que ‘apoya a los pequeños’, pero no debe olvidar Infantino que es europeo y que llegó a la FIFA con el apoyo de la UEFA”, lanzó.

El presidente de la UEFA también abordó cómo se organizó la oposición al proyecto FIFA Forward Enterprise. “Ofrecieron US$ 40 millones a federaciones que tienen un presupuesto de US$ 5 millones. Pero estaban todos enojados. Por un lado estaba Inglaterra, Alemania, que entiendes que no quieren eso porque también este dinero no es tan grande para ellos, pero, por el otro lado, San Marino, Chipre o Liechtenstein dijeron que no estaban a la venta”, afirmó.

El directivo esloveno también cuestionó la forma en que Infantino ha ejercido el cargo y aseguró que los vicepresidentes de la FIFA no fueron informados previamente sobre las decisiones. “No sabíamos nada sobre eso. Ni del Premio de la Paz a Donald Trump, ni del programa para vender el fútbol. No sabíamos nada”, comentó.

Claro que el presidente de la UEFA no centra los problemas del fútbol en Infantino. “Hace 100 años que existen problemas con la FIFA. Hay personas que se sienten reyes”, aseguró.

Ceferin también abordó su ausencia en la final del Mundial. El presidente de la UEFA estuvo en México y Canadá durante el torneo, pero no asistió a los partidos disputados en Estados Unidos. “Me sentí un poco incómodo con lo que estaba pasando”, reveló.

El dirigente explicó que su decisión estuvo relacionada con situaciones ocurridas durante el torneo. Mencionó el caso del árbitro somalí y las complicaciones de la selección de Irán, sin embargo, insistió en que no pretende ocupar el lugar de Infantino. “No me interesa”, respondió. Su actual mandato en la UEFA termina en 2027.