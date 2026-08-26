Muere a los 80 años Tim Curry, recordado actor de It y The Rocky Horror Show

El mundo del cine está de luto. Sobre todo el cine de culto, aquel con contornos de autor y de terror. El recordado y célebre actor inglés Tim Curry murió la noche del martes en Los Angeles, California, debido a problemas cardiacos, comunicó el portal informativo TMZ durante la jornada de este miércoles 26.

En tanto, Marcia Hurwitz, su representante durante años, declaró a Variety que “falleció en paz” en su casa ubicada en Toluca Lake, al sureste del Valle de San Fernando. La causa de su deceso no fue informada de inmediato.

Nacido en Grappenhall, Cheshire, en abril de 1946, demostró gran talento como cantante y actor a temprana edad y se graduó en la Universidad de Birmingham con una doble titulación en Inglés y Teatro.

Curry quedó inmortalizado por The Rocky Horror Show (1975), del director Jim Sharman. La cinta le permitió encarnar al Dr. Frank-N-Furter, un científico alienígena travesti que interpretó por primera vez en la versión teatral, que debutó en 1975 y que lo terminó acompañando durante el resto de su trayectoria.

Con una voluminosa y oscura cabellera, además de un maquillaje recargado, se transformó en la clase de personaje capaz de trascender la película misma y al actor detrás del disfraz.

“El lema ‘no lo sueñes, vívelo’ no se limita necesariamente a la sexualidad. Creo que se aplica a cualquier cosa que sueñes ser, y eso es bueno. Si les da permiso a las personas para comportarse sexualmente de una manera que secretamente desean, eso es bueno”, planteó a Entertainment Weekly en una entrevista concedida en octubre de 2025, justo cuando la producción celebraba medio siglo de existencia.

Curry también fue el aterrador payaso Pennywise en la miniserie It, la primera adaptación audiovisual de la novela de Stephen King, y el Dr. Yevgeni Petro en La caza del Octubre Rojo (1990). En una muestra de su versatilidad, se divirtió en Mi pobre angelito 2 (1992) en la piel del Sr. Hector, el conserje del Hotel Plaza en Nueva York. Un hombre que sospechaba de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) y trataba de descubrir por qué se encontraba solo y perdido.

Junto a su carrera dedicada a personajes de carne y hueso, también registró una importante trayectoria como actor de voz, siendo parte de producciones animadas de Star wars, Scooby Doo, Rugrats, Barbie y Mucha lucha.

El montaje de The Rocky Horror Show no fue su única incursión teatral. De hecho, fue nominado a los Tony por su representación de Wolfgang Amadeus Mozart en Amadeus (1981) y sumó otras dos candidaturas en años posteriores.

Pese a su innegable talento y haber dado vida a varios personajes icónicos, Curry no se percibía como una estrella de cine. Modesto, aseguró que deseaba ser recordado simplemente como actor. “Me considero un actor que trabaja, aunque ahora mismo no esté trabajando”, expresó a USA Today en 2025, mientras promocionaba sus memorias, Vagabond.

Problemas de salud

Tim Curry sufrió un derrame cerebral grave en julio de 2012, viéndose obligado a ocupar silla de ruedas y a lidiar con problemas de movilidad. Si bien ese episodio disminuyó su actividad, se las arregló para participar en un evento de recaudación de fondos en Wisconsin en 2020, para la campaña presidencial de Joe Biden, donde interpretó a Frank N. Furter en una lectura dramatizada en vivo de The Rocky Horror Show.

Y en 2025 se animó a participar activamente en proyecciones especiales por el 50° aniversario del filme de Jim Sharman. En compañía de Barry Bostwick (Brad Majors en la historia), Patricia Quinn (Magenta) y Nell Campbell (Columbia), compartió junto a los fanáticos. En la que sería su última aparición pública, estuvo en el Town Hall de Nueva York el 3 de noviembre de 2025.

“No, no le temo a la muerte”, indicó a CBS Mornings el año pasado. “Intento evitarla, ¡como creo que todos hacemos! Pero sospecho que al final, la recibiré con los brazos abiertos”.