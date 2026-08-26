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    Ministra Wulf y acuerdo de Meta por demandas sobre salud mental de niños: “Las compañías deben ofrecer productos seguros”

    "El Estado tiene que informar, prevenir y regular, y las familias necesitan acompañamiento y herramientas concretas”, aseguró la titular de Desarrollo Social.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, comentó el acuerdo con el que Meta se comprometió a pagar 17 mil millones de dólares para resolver las demandas presentadas por 29 estados de Estados Unidos que acusaron a la empresa de diseñar “intencionalmente plataformas adictivas” que perjudicaron la salud mental de menores de edad.

    La ministra está promoviendo el Plan Nacional de Entornos Digitales Seguros, lanzado el 25 de mayo por el gobierno del Presidente José Antonio Kast como una estrategia de acompañamiento entre familias, escuelas y el Estado, orientada a detectar, conversar y proteger a tiempo los riesgos de la web, las redes sociales y los juegos en línea.

    El gobierno dispuso sumo urgencia al proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Futuro, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y que reúne cuatro mociones parlamentarias que abordan, desde distintas perspectivas, el acceso de menores a redes sociales, la responsabilidad de las plataformas, los diseños algorítmicos que capturan su atención y la protección de la infancia en el marco de ciberseguridad.

    “La protección de los niños no puede descansar únicamente en que cada familia conozca todos los algoritmos, configuraciones y riesgos de cada plataforma. Aquí debe existir una corresponsabilidad real: las compañías deben ofrecer productos seguros y responder por sus decisiones de diseño, el Estado tiene que informar, prevenir y regular, y las familias necesitan acompañamiento y herramientas concretas”, destacó Wulf.

    La secretaria de Estado sostuvo que “hay un cambio global en la forma de mirar la relación entre las plataformas digitales y sus usuarios, sobre todo cuando esos usuarios son niños y adolescentes”.

    “Chile no puede quedarse atrás. Estamos colaborando con el proyecto que hoy discute la comisión de Ciencias de la Cámara y, como Ejecutivo, presentaremos indicaciones para que la ley llegue con estándares claros y exigibles”, indicó la ministra.

    Más sobre:MetaNNAMaría Jesús WulfMinisterio de Desarrollo SocialRedes sociales

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