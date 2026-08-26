Destructor Almirante Brown de la Armada argentina permanecerá en Valparaíso en viaje al ejercicio UNITAS LXVII en Perú

En el marco del ejercicio UNITAS LXVII que se desarrollará en septiembre en la costa de Perú, el destructor ARA Almirante Brown recaló a Valparaíso, durante la mañana de este miércoles.

La embarcación argentina atracará al Molo de Abrigo el viernes y permanecerá en Valparaíso hasta el domingo 30 de agosto para continuar con el itinerario de su navegación.

Debido a que se trata de una recalada operativa para efectuar reaprovisionamiento logístico, no se programaron actividades en puerto.

El paso de la nave por las aguas australes chilenas coincidió con la polémica por los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, que afirmó que Magallanes y el extremo austral corresponden a soberanía trasandina.

La Armada de Chile, en tanto, también participará en UNITAS 2026 con el patrullero de Zona Marítima OPV – 84 Cabo Odger, un pelotón de Infantería de Marina, especialistas en ciberoperaciones y oficiales que se integrarán al Estado Mayor del Centro de Operaciones Marítimas (MOC) del ejercicio.

El Cabo Odger tiene 80,60 metros de eslora total; 13,00 metros de manga moldeada; motores diesel para su sistema de propulsión; mil 771,6 toneladas de desplazamiento a plena carga; autonomía para 30 días y acomodaciones para 62 personas.

El buque tiene como principales roles el patrullaje, la vigilancia y el control marítimo de las aguas jurisdiccionales; búsqueda y salvamento marítimo, control y combate de la contaminación acuática, apoyo al mantenimiento de la señalización marítima, apoyo logístico a zonas aisladas, policía marítima, mando y control de un grupo de tarea defensivo y transporte auxiliar.

UNITAS 2026 se desarrollará entre el 10 y el 24 de septiembre en diversas áreas del territorio peruano, incluidas la Amazonía, Ancón y Pisco, además de sectores marítimos asociados a la conducción de las operaciones navales.