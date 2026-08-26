Estévez dice que la negociación de aranceles con EE.UU. no compromete la soberanía ni los tratados comerciales

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, ha sido la figura del Ejecutivo a cargo de las negociaciones con Estados Unidos en torno al arancel de 12,5% impuesto a productos chilenos.

Las conversaciones con Jeffrey Goettman, representante de Estados Unidos, iniciaron el lunes de esta semana en Chile y tuvieron por objetivo aumentar la lista de productos chilenos que ingresan al mercado estadounidense con arancel base de 0%.

Según explicó Estévez en Radio Infinita, los argumentos presentados por Chile para reconsiderar los aranceles a cada producto se basan en tres pilares: la contraestacionalidad de ambos países, es decir, la posibilidad de ofrecer productos propios de la temporada de verano cuando en el otro país es invierno; la falta de producción propia en Estados Unidos para satisfacer el mercado interno, como es el caso del salmón; y la existencia de productos cuya escasez podría generar daños a la economía norteamericana.

Sin embargo, las negociaciones aún no se dan por cerradas. En las próximas semanas, en línea con lo que informó Pulso, deberá volver un representante estadounidense para, según las justificaciones y evidencia que entregó Chile, exentar productos de aranceles o bien, entregar una nueva propuesta arancelaria sobre la cual Chile podrá volver a negociar o aceptar.

Aunque la lista de exportaciones que se espera librar del arancel la conforman alrededor de 900 productos, algunos de los más destacados son frutas frescas, salmón, vinos y derivados de la madera.

El representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, se reunió con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Soberanía de Chile

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, también fue consultada sobre la posibilidad de que la contraoferta de Estados Unidos implique aceptar acuerdos que, en pro de favorecer las relaciones con este, perjudiquen las relaciones comerciales con otros países, comprometiendo la soberanía nacional.

Sobre esto, la subsecretaria descartó esta posibilidad, asegurando que “no hay ningún tema que pueda comprometer la soberanía nacional” ni que este acuerdo “pueda impactar en otros acuerdos comerciales que tenga Chile”.

Consultada por la tensa situación que enfrentó Chile a inicios de este año por la instalación del cable chino, Estévez dijo que el tema no fue parte de las negociaciones que se llevaron a cabo en Cancillería.