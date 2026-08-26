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    Senapred reporta primeras afectaciones de sistema frontal: mantiene alerta amarilla en varias regiones por crecidas

    Según informó el organismo, existen 25 personas aisladas en el Biobío y 12 viviendas con daño menor en la zona centro sur.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) reportó las primeras afectaciones que se han registrado por el sistema frontal que afecta desde la región de Coquimbo hasta Los Lagos, donde se indicó que existen 25 personas aisladas y 12 viviendas con daño menor.

    Desde el organismo mantienen alerta amarilla en la Región de Coquimbo por evento meteorológico. La misma existe en el Maule, existe por crecidas y otra focalizada en las comunas de San Clemente y Colbún, asociada a la crecida del embalse Colbún.

    Por su parte, en Ñuble se mantiene alerta amarilla en las comunas de Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo, además de San Fabián y Ñiquén, debido a crecidas. En Los Ríos existe alerta amarilla para La Unión por crecida.

    También permanecen vigentes alertas tempranas preventivas por evento meteorológico en O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

    Un total de 24.318 clientes permanecen sin suministro eléctrico entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, de acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) entregado a Senapred a las 09.00 horas de este miércoles.

    El mayor número de clientes afectados se concentra en O’Higgins, con 7.266, seguido por Los Lagos, con 6.850. Más atrás se encuentran Coquimbo, con 2.374; Los Ríos, con 2.219; La Araucanía, con 1.657; Valparaíso, con 1.437; Biobío, con 1.096; la Región Metropolitana, con 577; Maule, con 461, y Ñuble, con 381.

    Afectaciones por región

    Región del Maule: Es una de las zonas que registra daños en viviendas. En Constitución, se contabilizan cinco viviendas con daño menor y otras cuatro con daños en evaluación. En Teno, hay una vivienda con daño menor, mientras que en Cauquenes se registran otras cinco viviendas con daño menor. En total, la región mantiene 11 viviendas con daño menor y cuatro con daño en evaluación.

    Región del Biobío: En Quilaco, se reportan cuatro familias aisladas, correspondientes a unas 25 personas. En tanto, en Arauco, un deslizamiento de terreno afectó la fundación de la Escuela de Pichilo. La situación también ha generado afectaciones en la conectividad. La ruta Q-705, en el kilómetro 58 de Quilaco, permanece interrumpida por un derrumbe, mientras equipos de la empresa Global Ortiz trabajan en el lugar.

    Región de Los Ríos: En Valdivia, Senapred reporta una vivienda con daño menor. Además, la ruta T-60, en el kilómetro 10, se encuentra alterada por un deslizamiento de terreno y el tránsito está siendo regulado por personal de Vialidad. En Los Lagos, se contabilizan tres viviendas con daño en evaluación.

    Región de Los Lagos: En Puerto Varas, la ruta CH-225, en los sectores Badenes Los Pollos, Los Patos, La Máquina y La Monja, permanece interrumpida debido a deslizamientos. En el lugar trabajan equipos de Vialidad y Carabineros.

    Riesgo de remociones en masa

    El escenario de mayor riesgo se concentra entre las regiones del Maule y Los Ríos. Según el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), existe una posibilidad alta de remociones en masa en distintas zonas de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

    En el Maule, el riesgo es alto en el litoral, Cordillera de la Costa, precordillera y cordillera, mientras que en Ñuble alcanza también al litoral, Cordillera de la Costa, precordillera y cordillera.

    En Biobío, el riesgo es alto en la Cordillera de la Costa, precordillera y cordillera. En La Araucanía y Los Ríos, la condición alta se concentra en el litoral, Cordillera de la Costa y precordillera.

    En O’Higgins, el riesgo es moderado en precordillera y cordillera. En Los Lagos, en tanto, Sernageomin mantiene una condición moderada en todas las zonas evaluadas. Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana presentan actualmente una posibilidad baja de remoción en masa en las áreas informadas.

    Más sobre:Senapredalerta amareillaCoquimboLos LagosBiobíoÑubleMauleLos Ríos

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