Dolly Parton y su pasión por Led Zeppelin: del bluegrass a Stairway to Heaven

Si había una banda que removía las entrañas de la fallecida Dolly Parton, no estaba en el country sino en el hard rock. Eran los ingleses de Led Zeppelin. No era tan raro pensando en que Parton siempre fue cruzando fronteras hacia otros géneros y que aquel gusto se debió en parte a su marido, Carl Dean. Un hombre rockero y fanático acérrimo del cuarteto.

Producto de esa afición del marido fue que en 2002, para su álbum Halos & Horns, Parton decidió versionar nada menos que Stairway to heaven, el inmortal himno de Led Zeppelin, compuesta por el guitarrista Jimmy Page y el cantante Robert Plant para el buen álbum Led Zeppelin IV (1971).

Parton no copió el tema tal cual, sino que lo transformó en una pieza de bluegrass con toques gospel, con violín, banjo, mandolina y una atmósfera acústica y espiritual. Incluso añadió algunas líneas propias hacia el final (“You can’t buy it, you can’t borrow / You gotta walk it straight and narrow”). Quedó como una versión soft rock, melancólica y pulida.

“(A Carl) siempre le ha gustado Stairway to heaven. Le encanta Led Zeppelin. Hace años, toqué la canción al estilo más bluegrass, con algo de gospel”, contó Parton posteriormente.

Pero cuando Dolly se la hizo escuchar a Carl, la respuesta fue lapidaria y humorística a partes iguales: “Se lo puse a Carl y me dijo: ‘Creo que ha sido un poco más Stairway to hell que Stairway to heaven -confesó Parton-. Él dice que nadie debería tocar Stairway to heaven más que Led Zeppelin. ‘¿Quién tendría el valor de hacerlo?’. Y pensé: ‘Mira, pues yo sí que tengo el valor’”.

La versión de 2002 no pasó desapercibida. Parton tuvo que enviar la grabación a Jimmy Page y Robert Plant para obtener su aprobación, ya que había introducido cambios. Ambos le dieron el visto bueno y, según ha relatado la propia artista, incluso palabras de elogio. Plant, en particular, mostró una actitud abierta ante las variaciones líricas.

Dolly Parton. Foto: Daniel Boczarski / Getty Images.

“Voy a ganármelo, por Dios”

Dos décadas después, la historia dio un nuevo giro. Tras ser nominada e finalmente inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022, Parton decidió que ese era el momento de grabar un álbum de rock de verdad. “Si voy a estar en el Rock Hall, voy a ganármelo, por Dios”, dijo.

El proyecto se convirtió en Rockstar, publicado en noviembre de 2023: un doble disco con 30 temas (nueve originales y 21 covers de clásicos del rock) en el que colaboraron desde Paul McCartney y Ringo Starr hasta Stevie Nicks, Joan Jett, Lizzo, Miley Cyrus, Sting o Rob Halford.

Foto: Instagram

Uno de los temas centrales del disco era, de nuevo, Stairway to heaven, pero esta vez Dolly quería hacerlo “a la manera original”, fiel al espíritu de Led Zeppelin. Y no se conformaba con cualquier cosa: expresó abiertamente su deseo de reunir especialmente a Robert Plant y Jimmy Page para la grabación.

“Estoy tratando de ver si Robert Plant podría cantar en él. Tal vez Jimmy Page podría estar en él también”, declaró en entrevistas de 2022. El intento no fructificó (Page y Plant no participaron), pero la versión salió adelante con la colaboración de Lizzo y de “Sasha Flute”. Esta vez la canción se apegó efectivamente a la versión original de 1971, con mayor protagonismo de la batería y los instrumentos eléctricos.

La decisión de volver a grabar el tema generó de nuevo comentarios de Carl Dean. El marido seguía considerando la canción casi intocable. Dolly, sin embargo, insistió. Quería demostrar que podía cantarla en su forma clásica. El resultado gustó al más exigente de los oyentes: Carl reconoció que la nueva versión “estaba bastante bien” y que se mantenía fiel al original. Dolly pudo respirar tranquila.