Juan Gabriel a diez años de su muerte: sus solitarias últimas horas y los homenajes para recordarlo

“Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son”, fue la frase -con sabor a sentencia- que Juan Gabriel dijo a su público la noche del viernes 26 de agosto de 2016, en su concierto en el MeXXIco es Todo. Quienes estuvieron ahí y escucharon al “Divo de Juárez” decir esa sentencia de vida, probablemente después la recodarían a fuego, porque fueron sus últimas palabras sobre un escenario.

En esa ocasión, y como no podía ser de otra forma, el hombre de Querida cantó durante tres horas acompañado por alrededor de 60 músicos de mariachi y orquesta, bailarines y coristas. Según la reseña de Univisión “mostró toda su vitalidad y entrega, y en la que recalcó de principio a fin su orgullo por México”. Es decir, no se veía acabado ni destrozado como el Elvis más extraviado de Las Vegas. No. Juan Gabriel lucía en plena forma. Cerró el show con un hit mayor, El Noa-Noa. Fue su última canción en vivo.

Sin embargo, el Divo arrastraba problemas de salud, en concreto, dificultades de la presión y consecuencias del colesterol alto. Debía cuidarse, pero él simplemente lo daba todo en el escenario. Fue tal su entusiasmo en el show, que después de cantar El Noa Noa, el cantautor fue auxiliado para bajar las escaleras del proscenio. Ya fuera de este, se desvaneció.

Querida, Juan Gabriel y la locura de una canción estelar

En las redes se viralizó un video del momento y hubo usuarios que lo interpretaron como un preinfarto. Pero al rato de acabar la presentación, a las dos de la mañana, el compositor ya se había puesto nuevamente en pie, y salió junto a su equipo de seguridad a comer a un restaurante vegano que estaba cerrado.

Dos días después, para el 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel tenía contemplada una presentación en El Paso, Texas, pero esta nunca llegó a producirse. Falleció esa jornada sorpresivamente a las 11:17, hora del Pacífico, en un departamento de su propiedad en la playa de Santa Mónica, California. Según se informó posteriormente, la causa de su muerte fue un infarto agudo de miocardio.

En los días siguientes, su amiga Silvia Urquidi, habló con el programa Hoy, de Televisa, y comentó que en sus últimos días, el Divo sentía “melancolía y tristeza”, porque no quería envejecer. De hecho, en la ocasión compartió un fragmento de uno de los últimos temas compuestos por Juan Gabriel. En el extracto, el cantante menciona las palabras:“viejo, solo, lejos, triste y cansado”.

“Alberto no quería hacerse viejo por muchas cosas, si te das cuenta, la afectación que él ya tenía, se sentía solo, triste, cansado y es una canción muy bonita”, señaló Urquidi.

¿Qué pasó con su cuerpo? Durante la noche del 29 de agosto sus restos fueron cremados en Anaheim, California, por decisión de los hijos del artista.

Juan-Gabriel-en-vivo-890 la-cuarta

La conmemoración

Diez años después, el recuerdo de Juan Gabriel no parece haberse extinguido. Para conmemorar el fallecimiento de la estrella, se alistan una serie de homenajes.

Uno tiene que ver con Correos de México. La entidad pondrá a la venta una estampilla postal en homenaje al cantante. En el artículo aparece el rostro del cantante junto a la frase “Amor eterno e inolvidable”, el verso de una de sus canciones más populares, Amor eterno.

Detalle de la estampilla dedicada a Juan Gabriel.

Serán 300 mil piezas las que se pondrán en circulación, de acuerdo con un comunicado de la empresa postal. “Correos de México recordará que la música, al igual que la mensajería, une lo que la distancia separa”, señaló su directora general, Violeta Abreu González, durante la presentación del timbre. Eso sí, solo se puede adquirir de manera presencial en las oficinas de los Correos de México. En la misma línea, también se le homenajeará con una edición especial de billetes de la Lotería de México.

Además, habrá homenajes musicales. En el Salón Tenampa de la Plaza Garibaldi, en Ciudad de México, se alista una serenata para recordar los éxitos del Divo de Juárez. Será en la noche del 27 de agosto, esperando la fecha del aniversario.

Asimismo, se llevará a cabo un JuanGa Fest, instancia que reunirá una exposición, un espectáculo de imitación, un DJ set y un karaoke para cantar a todo pulmón. La experiencia formará parte de la Noche de Museos de agosto y se realizará en la Universidad de la Comunicación. La organización informó que la entrada será gratuita, pero el aforo se limita a 150 personas, por lo que el registro previo resulta indispensable.

Juan Gabriel

También habrá una transmisión especial de 24 horas a través de su canal oficial de YouTube con recuerdos y mensajes de sus fanáticos. Habrá Juan Ga todo el día.

Como si fuera poco, además los cines mexicanos exhibirán el registro de su concierto en el Palacio de Bellas Artes de 1990. Es una versión completamente restaurada con el nombre Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes. El “Divo de Juárez” se presentó a tablero vuelto en el Palacio de Bellas Artes de México entre el 9 al 12 de mayo de 1990. Su presencia generó reacciones y molestia de las mentes más tradicionales pues era un lugar tradicionalmente reservado para la música clásica, pero “Juanga” se salió con la suya.

Incluso esta proyección estará disponible para los fanáticos de “Juanga” en Chile. Sí, porque en el país algunas cadenas de cine también exhibirán este concierto como homenaje al cantante. En Cinemark y Cineplanet agendaron funciones a partir de este viernes 28. Es que tratándose del “Divo de Juárez”, no podría pasar desapercibido.