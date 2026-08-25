Gobierno firma CEOL con Quiborax para producir litio desde descartes mineros en Arica

El gobierno firmó este martes un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) con Quiborax, el que tuvo en el pasado el visto bueno de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y de la Contraloría General de la República (CGR). El proyecto de Quiborax desarrollará litio a partir de descartes mineros contenidos en la planta El Águila, en la cual la compañía de la familia Fosk procesa otro mineral en el Salar de Surire.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, firmó el acuerdo con la empresa junto al gerente general de Quiborax, Allan Fosk, y otras autoridades de la Región de Arica. Con la firma, el proyecto de Quiborax entrará en la etapa de ingeniería y evaluación ambiental, para luego ser construido en un tiempo estimado de cinco años y con una inversión de US$ 70 millones.

Tras la firma, el biministro Mas apuntó que “desde el gobierno hemos estado analizando diferentes alternativas para dinamizar el desarrollo de la industria del litio y atraer inversión privada para explorar y explotar este recurso clave para la transición energética, en beneficio de todos los chilenos”. Añadió que “Chile tiene que prepararse para aprovechar el siguiente ciclo del litio, porque el anterior no se aprovechó”.

Quiborax en el Salar de Surire.

El acuerdo entre las partes durará hasta que se procesen y se vendan unas 20 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), o bien, hasta el 31 de diciembre de 2046. Ello estará sujeto a lo que ocurra en primera instancia. El permiso otorgado a través del CEOL es para que Quiborax procese litio desde los pasivos que la empresa ya tiene, por lo que no está autorizada a explorar ni explotar de litio en salares.

El ministerio de Minería destacó que este es el primer CEOL firmado entre el Estado y una empresa privada, al ser este proyecto de Quiborax 100% de su control y operación. Así, este proceso se diferencia de los CEOLes firmados en el pasado, por ejemplo, por Codelco y Rio Tinto para el salar de Maricunga y el de Enami y Rio Tinto para Salares Altoandinos.

Sobre el desarrollo de proyectos de litio, Mas indicó que “hay poca inversión, que ha sido engorroso el proceso y lo que diagnosticamos es que faltan certezas, por eso estamos trabajando con titulares de los CEOLes representados por Contraloría para que puedan corregirse y llegar a puerto. Lo que queremos es que se explote la mayor cantidad de salares posibles para que generen empleo y mejoren las condiciones de vida, precisamente a los chilenos”.