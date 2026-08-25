SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Subtel y Gore de Aysén adjudican proyecto de Fibra Óptica de Última Milla a Mundo

    Esta infraestructura permitirá conectar a 33 localidades, la cual será subsidiada por el gobierno regional con $7.683 millones.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    La subsecretaría de Telecomunicaciones, Romina Garrido, y el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, anunciaron la adjudicación del Proyecto Fibra Óptica de Última Milla de la Región de Aysén a la empresa de telecomunicaciones Mundo.

    El proyecto fue impulsado por la Subtel, sin embargo, contará con el financiamiento integral del Gobierno Regional (Gore) de Aysén, por un subsidio de $7.683.700.189. Este contempleta el desliegue de 665 kilómetros de trazado de fibra óptica y 512 de redes de acceso conectadas a la red troncal de la Fibra Óptica Austral (FOA).

    Esta infraestructura permitirá conectar a 33 localidades, de las cuales 21 son las obligatorias fijadas por las bases y las 12 adicionales aportadas sin costo extra por la empresa, distribuidas en 6 comunas: Coyhaique, Aysén, Cisnes, Las Guaitecas, Chile Chico y Tortel. Se estima que su impacto será en cerca de 8.000 hogares (7.802 viviendas).

    “La Fibra Óptica Última Milla busca solucionar de manera concreta la brecha digital que afecta a la Región de Aysén, donde la conectividad fija alcanza un 39% en sectores rurales y donde comunas como Las Guaitecas y Tortel carecen actualmente de redes de fibra óptica para los hogares”, precisó la Subtel.

    La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, apuntó a que “la misión central de Subtel es llevar conectividad a todos los rincones del país, y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) existe precisamente para llegar a zonas rurales y alejadas, donde es más difícil entregar cobertura para las compañías. Aysén es una región que destaca por su diversidad geográfica, lo que a veces dificulta los despliegues de red. Por eso la relevancia de la fibra óptica, que es la tecnología más resiliente y habilitadora, para que familias, escuelas y pymes puedan realizar las actividades digitales esenciales”.

    “Como Gobierno, conocemos la brecha en conectividad digital que existe en la region de Aysen y como nos lo ha mandatado nuestro Presidente José Antonio Kast, la buena gestión es la que cambia la vida de las personas. En este caso, con un proyecto que permitirá a sectores que durante años han estado fuera de los despliegues comerciales, acceder a fibra óptica, que demuestra que cuando las instituciones trabajan coordinadamente podemos avanzar en las soluciones concretas que la gente necesita”, señaló la delegada presidencial regional, Luz María Vicuña.

    Más sobre:TelecomunicacionesSubtelFibra ÓpticaAysén

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Wulf y acuerdo de Meta por demandas sobre salud mental de niños: “Las compañías deben ofrecer productos seguros”

    Arnaldo Recabarren asumirá una vez más como Director Nacional de Obras Hidráulicas del MOP

    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    Trabajando.com ve un alza en ofertas para empleo parcial en el primer semestre y acusa falta de oportunidades para jóvenes

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal

    Muere a los 80 años Tim Curry, recordado actor de It y The Rocky Horror Show

    Lo más leído

    1.
    Las nuevas monedas de $ 10 y $ 50 que empezarán a circular en Chile ¿En qué se diferencian de las antiguas?

    Las nuevas monedas de $ 10 y $ 50 que empezarán a circular en Chile ¿En qué se diferencian de las antiguas?

    2.
    Ejecutivo busca postergar en un año entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales

    Ejecutivo busca postergar en un año entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales

    3.
    Walmart demanda a Transbank y exige pago de $54.154 millones por incumplir contratos de cobro con tarjetas

    Walmart demanda a Transbank y exige pago de $54.154 millones por incumplir contratos de cobro con tarjetas

    4.
    Meta llega a acuerdo y pagará casi US$17 mil millones para finalizar juicio por “perjudicar la salud mental” de menores de edad

    Meta llega a acuerdo y pagará casi US$17 mil millones para finalizar juicio por “perjudicar la salud mental” de menores de edad

    5.
    El petróleo acentúa su caída y el barril rompió la barrera de los US$ 80 en Estados Unidos

    El petróleo acentúa su caída y el barril rompió la barrera de los US$ 80 en Estados Unidos

    6.
    Las alertas que levantó la presidenta de la CPC por el fallo del Tribunal Constitucional sobre reconexión de servicios básicos

    Las alertas que levantó la presidenta de la CPC por el fallo del Tribunal Constitucional sobre reconexión de servicios básicos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Rating del martes 25 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 25 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministra Wulf y acuerdo de Meta por demandas sobre salud mental de niños: “Las compañías deben ofrecer productos seguros”
    Chile

    Ministra Wulf y acuerdo de Meta por demandas sobre salud mental de niños: “Las compañías deben ofrecer productos seguros”

    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    Darío Calderón entra en modo defensa en caso Junaeb: ficha a Samuel Donoso y pide proteger conversaciones con clientes

    Arnaldo Recabarren asumirá una vez más como Director Nacional de Obras Hidráulicas del MOP
    Negocios

    Arnaldo Recabarren asumirá una vez más como Director Nacional de Obras Hidráulicas del MOP

    Trabajando.com ve un alza en ofertas para empleo parcial en el primer semestre y acusa falta de oportunidades para jóvenes

    Las nuevas monedas chilenas serán elaboradas por la Casa de Moneda de Canadá y su costo bajará a la mitad

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá
    Tendencias

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    El sorprendente destino que aparece en el horizonte de Dibu Martínez en medio de su difícil momento en Aston Villa
    El Deportivo

    El sorprendente destino que aparece en el horizonte de Dibu Martínez en medio de su difícil momento en Aston Villa

    La dramática confesión que realiza Arnaldo Castillo, la figura del ataque de O’Higgins

    Las hermanas Abraham vuelven a hacer historia: alcanzan la final en el Mundial de Amsterdam

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix
    Tecnología

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Nintendo anuncia dos nuevos bundles de Switch 2 con Mario Kart World y Sports Resort

    Muere a los 80 años Tim Curry, recordado actor de It y The Rocky Horror Show
    Cultura y entretención

    Muere a los 80 años Tim Curry, recordado actor de It y The Rocky Horror Show

    El Deshielo y Hangar Rojo: Chile anuncia a sus cartas para los Oscar y Goya 2027

    Dolly Parton y su pasión por Led Zeppelin: del bluegrass a Stairway to Heaven

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal
    Mundo

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal

    Medio argentino asegura que canciller Quirno habría pedido la salida del jefe de la Fuerza Aérea por dichos sobre el Estrecho de Magallanes

    Von der Leyen ofrece ayuda de la Unión Europea a Nepal tras las “devastadoras” inundaciones

    Panqueques con limón
    Paula

    Panqueques con limón

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile