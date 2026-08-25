Subtel y Gore de Aysén adjudican proyecto de Fibra Óptica de Última Milla a Mundo

La subsecretaría de Telecomunicaciones, Romina Garrido, y el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, anunciaron la adjudicación del Proyecto Fibra Óptica de Última Milla de la Región de Aysén a la empresa de telecomunicaciones Mundo.

El proyecto fue impulsado por la Subtel, sin embargo, contará con el financiamiento integral del Gobierno Regional (Gore) de Aysén, por un subsidio de $7.683.700.189. Este contempleta el desliegue de 665 kilómetros de trazado de fibra óptica y 512 de redes de acceso conectadas a la red troncal de la Fibra Óptica Austral (FOA).

Esta infraestructura permitirá conectar a 33 localidades, de las cuales 21 son las obligatorias fijadas por las bases y las 12 adicionales aportadas sin costo extra por la empresa, distribuidas en 6 comunas: Coyhaique, Aysén, Cisnes, Las Guaitecas, Chile Chico y Tortel. Se estima que su impacto será en cerca de 8.000 hogares (7.802 viviendas).

“La Fibra Óptica Última Milla busca solucionar de manera concreta la brecha digital que afecta a la Región de Aysén, donde la conectividad fija alcanza un 39% en sectores rurales y donde comunas como Las Guaitecas y Tortel carecen actualmente de redes de fibra óptica para los hogares”, precisó la Subtel.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, apuntó a que “la misión central de Subtel es llevar conectividad a todos los rincones del país, y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) existe precisamente para llegar a zonas rurales y alejadas, donde es más difícil entregar cobertura para las compañías. Aysén es una región que destaca por su diversidad geográfica, lo que a veces dificulta los despliegues de red. Por eso la relevancia de la fibra óptica, que es la tecnología más resiliente y habilitadora, para que familias, escuelas y pymes puedan realizar las actividades digitales esenciales”.

“Como Gobierno, conocemos la brecha en conectividad digital que existe en la region de Aysen y como nos lo ha mandatado nuestro Presidente José Antonio Kast, la buena gestión es la que cambia la vida de las personas. En este caso, con un proyecto que permitirá a sectores que durante años han estado fuera de los despliegues comerciales, acceder a fibra óptica, que demuestra que cuando las instituciones trabajan coordinadamente podemos avanzar en las soluciones concretas que la gente necesita”, señaló la delegada presidencial regional, Luz María Vicuña.