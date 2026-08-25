Subtel y Gore de Aysén adjudican proyecto de Fibra Óptica de Última Milla a Mundo
Esta infraestructura permitirá conectar a 33 localidades, la cual será subsidiada por el gobierno regional con $7.683 millones.
La subsecretaría de Telecomunicaciones, Romina Garrido, y el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, anunciaron la adjudicación del Proyecto Fibra Óptica de Última Milla de la Región de Aysén a la empresa de telecomunicaciones Mundo.
El proyecto fue impulsado por la Subtel, sin embargo, contará con el financiamiento integral del Gobierno Regional (Gore) de Aysén, por un subsidio de $7.683.700.189. Este contempleta el desliegue de 665 kilómetros de trazado de fibra óptica y 512 de redes de acceso conectadas a la red troncal de la Fibra Óptica Austral (FOA).
Esta infraestructura permitirá conectar a 33 localidades, de las cuales 21 son las obligatorias fijadas por las bases y las 12 adicionales aportadas sin costo extra por la empresa, distribuidas en 6 comunas: Coyhaique, Aysén, Cisnes, Las Guaitecas, Chile Chico y Tortel. Se estima que su impacto será en cerca de 8.000 hogares (7.802 viviendas).
“La Fibra Óptica Última Milla busca solucionar de manera concreta la brecha digital que afecta a la Región de Aysén, donde la conectividad fija alcanza un 39% en sectores rurales y donde comunas como Las Guaitecas y Tortel carecen actualmente de redes de fibra óptica para los hogares”, precisó la Subtel.
La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, apuntó a que “la misión central de Subtel es llevar conectividad a todos los rincones del país, y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) existe precisamente para llegar a zonas rurales y alejadas, donde es más difícil entregar cobertura para las compañías. Aysén es una región que destaca por su diversidad geográfica, lo que a veces dificulta los despliegues de red. Por eso la relevancia de la fibra óptica, que es la tecnología más resiliente y habilitadora, para que familias, escuelas y pymes puedan realizar las actividades digitales esenciales”.
“Como Gobierno, conocemos la brecha en conectividad digital que existe en la region de Aysen y como nos lo ha mandatado nuestro Presidente José Antonio Kast, la buena gestión es la que cambia la vida de las personas. En este caso, con un proyecto que permitirá a sectores que durante años han estado fuera de los despliegues comerciales, acceder a fibra óptica, que demuestra que cuando las instituciones trabajan coordinadamente podemos avanzar en las soluciones concretas que la gente necesita”, señaló la delegada presidencial regional, Luz María Vicuña.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.