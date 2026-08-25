De Adriana Delpiano a Beatriz Hevia: Kast presenta comisión para diseñar una nueva arquitectura del Estado y reducir ministerios

Fue uno de los anuncios con que el Presidente José Antonio Kast buscó instalar la idea de una transformación profunda del Estado. En su primera cuenta pública, el 1 de junio, comprometió que “en las próximas semanas” el gobierno presentaría un proyecto de ley para fusionar institucionalmente el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), junto con convocar a una comisión de expertos para diseñar una nueva arquitectura ministerial. Y este martes, Kast presentó la comisión de nueva arquitectura del Estado.

Se trata de una comisión de expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado. “Una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos”, explicó el mismo mandatario aquella oportunidad frente al Congreso.

La comisión contará con 120 días para entregar sus propuestas al gobierno, las cuales posteriormente serán derivadas al Congreso, para que sean debatidas.

Con el fin de entregar más detalles de la comisión, el Presidente dijo esta jornada que “lo que aquí se recoja se plantearía en un proyecto de ley y se generará una discusión en el Parlamento de la República (...) Y el decreto que firmaré encarga expresamente a la comisión proponer medidas de transición que resguarden siempre la continuidad de los servicios públicos y los derechos de los funcionarios”.

“La comisión está facultada para escuchar a las distintas asociaciones de funcionarios, a expertos y a quienes estime conveniente convocar y decir claramente que esta tarea es con los funcionarios públicos, no es en contra de los funcionarios públicos”, agregó.

En esa línea, sostuvo: “No hay una cifra determinada y eso quedará al debate y a la discusión de la comisión. Aquí hay expertos en gestión pública, en diseño institucional, en modernización del Estado y en políticas públicas. También hay exministros y exparlamentarios que sirvieron en gobiernos de distintos signos políticos y que conocen el funcionamiento del Estado , y no están aquí por una casualidad, están porque la reforma del Estado tiene que trascender a este gobierno, sino, no se sostiene”.

Para cerrar, Kast aseguró que la intención del gobierno “no es desmantelar el Estado, sino ordenarlo para un mejor servicio”.

“Un Estado ordenado no es un Estado más grande ni un Estado más pequeño. Es un Estado que llega a tiempo, que responde y que trata a las personas con la seriedad que se merecen. Eso es lo que hoy día nuestros compatriotas nos están solicitando y a eso nos comprometemos el día de hoy”, concluyó el Presidente.

Los integrantes

En detalle, la comisión será presidida por la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo (LyD) y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública, Bettina Horst, y será integrada por otros 11 miembros: