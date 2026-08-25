SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    De Adriana Delpiano a Beatriz Hevia: Kast presenta comisión para diseñar una nueva arquitectura del Estado y reducir ministerios

    La comisión cuenta con 120 días para entregarle sus propuestas al gobierno, las cuales posteriormente serán derivadas al Congreso.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas

    Fue uno de los anuncios con que el Presidente José Antonio Kast buscó instalar la idea de una transformación profunda del Estado. En su primera cuenta pública, el 1 de junio, comprometió que “en las próximas semanas” el gobierno presentaría un proyecto de ley para fusionar institucionalmente el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), junto con convocar a una comisión de expertos para diseñar una nueva arquitectura ministerial. Y este martes, Kast presentó la comisión de nueva arquitectura del Estado.

    Se trata de una comisión de expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado. “Una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos”, explicó el mismo mandatario aquella oportunidad frente al Congreso.

    La comisión contará con 120 días para entregar sus propuestas al gobierno, las cuales posteriormente serán derivadas al Congreso, para que sean debatidas.

    Con el fin de entregar más detalles de la comisión, el Presidente dijo esta jornada que “lo que aquí se recoja se plantearía en un proyecto de ley y se generará una discusión en el Parlamento de la República (...) Y el decreto que firmaré encarga expresamente a la comisión proponer medidas de transición que resguarden siempre la continuidad de los servicios públicos y los derechos de los funcionarios”.

    “La comisión está facultada para escuchar a las distintas asociaciones de funcionarios, a expertos y a quienes estime conveniente convocar y decir claramente que esta tarea es con los funcionarios públicos, no es en contra de los funcionarios públicos”, agregó.

    En esa línea, sostuvo: “No hay una cifra determinada y eso quedará al debate y a la discusión de la comisión. Aquí hay expertos en gestión pública, en diseño institucional, en modernización del Estado y en políticas públicas. También hay exministros y exparlamentarios que sirvieron en gobiernos de distintos signos políticos y que conocen el funcionamiento del Estado, y no están aquí por una casualidad, están porque la reforma del Estado tiene que trascender a este gobierno, sino, no se sostiene”.

    Para cerrar, Kast aseguró que la intención del gobierno “no es desmantelar el Estado, sino ordenarlo para un mejor servicio”.

    “Un Estado ordenado no es un Estado más grande ni un Estado más pequeño. Es un Estado que llega a tiempo, que responde y que trata a las personas con la seriedad que se merecen. Eso es lo que hoy día nuestros compatriotas nos están solicitando y a eso nos comprometemos el día de hoy”, concluyó el Presidente.

    Los integrantes

    En detalle, la comisión será presidida por la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo (LyD) y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública, Bettina Horst, y será integrada por otros 11 miembros:

    • Nicolás Monckeberg: Abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y exembajador de Chile en Argentina.
    • Gonzalo Blumel: Director de Horizontal; exministro del Interior y Seguridad Pública y exministro Secretario General de la Presidencia.
    • Zarko Luksic: Abogado laboralista, exsubsecretario del Trabajo y exdiputado.
    • Beatriz Hevia: Abogada, expresidenta del Consejo Constitucional.
    • Juan Antonio Urzúa: Abogado, especialista en materias laborales, tributarias y corporativas.
    • Natalia González: Abogada, presidenta del Consejo para la Transparencia.
    • Natalia Piergentili: Expresidenta del PPD y directora de Asuntos Públicos de Feedback Comunicaciones.
    • Ernesto Silva: Prorrector de la Universidad del Desarrollo y director ejecutivo de FARO UDD; exdiputado y expresidente de la UDI.
    • Osvaldo Andrade — Abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y expresidente de la Cámara de Diputados.
    • Andrés Zaldívar: Abogado y exsenador, expresidente del Senado y exministro de Estado.
    • Adriana Delpiano: Exministra de Defensa Nacional y Educación.
    Más sobre:GobiernoMinisterios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia

    Cómo mantener la autonomía, la funcionalidad y el bienestar a lo largo de los años

    El llamado que hizo Meta a Google y TikTok tras millonario pago para finalizar juicio por daño de redes sociales en adolescentes

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios

    Lo más leído

    1.
    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    2.
    Ministro Barros se reunió con extitulares de Defensa en medio de polémica con Argentina por el Estrecho de Magallanes

    Ministro Barros se reunió con extitulares de Defensa en medio de polémica con Argentina por el Estrecho de Magallanes

    3.
    El guiño de Bachelet a México en antesala de crucial encuentro por su candidatura a Naciones Unidas

    El guiño de Bachelet a México en antesala de crucial encuentro por su candidatura a Naciones Unidas

    4.
    Las razones de La Moneda para no incluir al FA y al PC en su comisión para la nueva arquitectura del Estado

    Las razones de La Moneda para no incluir al FA y al PC en su comisión para la nueva arquitectura del Estado

    5.
    Pavez por traspié en Plan Cancerbero: “Gendarmería va a ejercer todos los recursos para asegurar el reglamento carcelario”

    Pavez por traspié en Plan Cancerbero: “Gendarmería va a ejercer todos los recursos para asegurar el reglamento carcelario”

    6.
    Van Klaveren previo a citas claves de Bachelet con México y Brasil por candidatura ONU: “Ha tenido mucho viento en contra”

    Van Klaveren previo a citas claves de Bachelet con México y Brasil por candidatura ONU: “Ha tenido mucho viento en contra”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios
    Chile

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios

    Presidente Kast encabezará nuevo consejo de gabinete este viernes en Cerro Castillo

    Alvarado tras reunión con Araya (PPD): “La reforma de seguridad requiere mejoras”

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto
    Negocios

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia

    El llamado que hizo Meta a Google y TikTok tras millonario pago para finalizar juicio por daño de redes sociales en adolescentes

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu
    El Deportivo

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu

    En vivo: la complicada UC de Garnero visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Dónde y qué hora ver el debut de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple
    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga
    Cultura y entretención

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Luis Orlandini obtiene el Premio Nacional de Música 2026

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?
    Mundo

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón