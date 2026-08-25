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    Política

    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”

    Las declaraciones de un general trasandino cuestionando la soberanía del Estrecho de Magallanes generó una gran molestia en Chile. Por lo que, Cancillería envió una nota de protesta.

    Por 
    Helen Mora
    Pedro Rosas
     
    Joaquín Barrientos

    Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast abordó la polémica surgida a raíz de las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

    En concreto, Valverde señaló que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”, y que “hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico.

    Declaraciones que desencadenaron la molestia de nuestro país y generaron que la Cancillería chilena enviara una nota de protesta a Argentina.

    Así las cosas, a modo de respuesta, Argetina compartió un comunicado señalando que “la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

    “En este ámbito, reafirmamos el valor estratégico de la cooperación con Chile. Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional”, se agrega en el comunicado.

    “La República Argentina reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos”, finaliza el texto.

    Bajo este cuadro, el Presidente Kast salió a valorar estas declaraciones. “El canciller chileno fue muy claro, y agradecemos también las declaraciones del gobierno argentino, reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es Chile”, dijo al ser abordado por la prensa.

    “El tema queda zanjado” señala Alvarado

    Mientras tanto, el biministro del Interior y vocero de gobierno Claudio Alvarado enfatizó este martes durante una entrevista con Expreso Bio Bio que respecto al Estrecho de Magallanes “no hay ninguna discusión pendiente”.

    “Yo creo que ahí el Gobierno argentino tiene que hacer su trabajo de ordenamiento interno, porque no es normal y no es sano tampoco en la relación bilateral entre países que existiendo tratados que están plenamente vigentes surjan voces aisladas que generen un manto de duda sobre eso”, añadió el secretario de Estado.

    Que a continuación, enfatizó: “Yo creo que en este episodio en particular, con la comunicación hoy día que ha emitido el gobierno argentino, el tema queda zanjado porque es total y absolutamente coincidente con lo que nosotros planteamos el día de ayer”.

    Así las cosas, Alvarado llamó a que este tipo de situaciones no sigan sucediendo, además de destacar que “ellos están reconociendo que los dos tratados son los que mandan en esta relación. Entonces validan lo que nosotros dijimos ayer. Por lo tanto, no hay una diferencia entre los dos países y hay que ordenar sus declaraciones internas en Argentina”.

    Más sobre:José Antonio KastArgentina

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