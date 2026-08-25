Vodanovic vuelve a cuestionar reforma en seguridad: “Veo una tozudez del ministro Arrau”

La senador y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, volvió a cuestionar la reforma de seguridad impulsada por el gobierno y señaló que “hoy día vemos es una improvisación que no se puede permitir en materia de seguridad”.

En conversación con Radio Duna, es que la senadora abordó los cuestionamientos que existen al proyecto señalando que “No es contra la seguridad, es contra la mala técnica legislativa que se está usando aquí”.

En la misma línea, sostuvo que la reforma no tendría los votos necesarios y “lo normal sería retirar el proyecto”.

“Lo que yo veo es una tozudez del ministro Arrau, la verdad. Aquí hay una tozudez del gobierno de hacer un proyecto que no le consulta a los propios, mucho menos a la oposición, donde evidentemente el proyecto está mal hecho”, expresó.

La senadora señaló que “entonces yo creo que había una falta de seriedad que no se condice con la importancia que tiene la seguridad, ni con esta propuesta supuestamente que tenía el gobierno de que la seguridad fuera realmente relevante”.

“No había un plan, no hay un plan, y lo que hoy día vemos es una improvisación que no se puede permitir en materia de seguridad”, agregó.

Asimismo, respecto al nuevo estado de excepción, la senadora sostuvo que “yo creo que está muy mal planteado, jurídicamente”, enfatizando que “realmente a mí me gustaría escuchar una autocrítica del presidente” y que “cuando se le echó la culpa de todo a la ministra Steinert, lo que está ocurriendo ahora es bastante peor”.

“Lo que está proponiendo el gobierno hoy día es correr el límite”, añadió Vodanovic, señalando que “aquí las garantías constitucionales se tienen que respetar para todos”.

Asimismo, cuestionó que el regreso del ministerio de Seguridad a La Moneda vaya a mejorar la seguridad.

Coalición de oposición

En la ocasión, la senadora además se refirió a la posibilidad de formar una coalición de oposición tras el llamado realizado por la nueva presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans.

Según expresó la presidenta del PS, “a mí me gustaría que ese debate lo pudiéramos hacer, no por la prensa”, enfatizando que “si hay que hacer ese debate, hagámoslo seriamente”.

“Es un tema que es para discusión interna de los partidos primero, para luego ir avanzando”, detalló Vodanovic, apuntando que “hoy día no hay un ánimo generalizado de poder constituir en una sola coalición”.