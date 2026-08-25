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    Nacional

    Investigan ataque a disparos a un hombre en Estación Central

    Está fuera de riesgo vital. Según la versión de su hija, fue atacado cuando quiso defenderla mientras era asaltada por siete sujetos.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial de archivo

    Un hombre resultó herido de bala tras intervenir para defender a su hija mientras era asaltada en la vía pública.

    El hecho se registró durante la noche en Estación Central.

    Según la información policial preliminar, ante una alerta por disparos, personal de Carabineros llegó hasta el punto en el que se produjo la situación encontrando evidencia balística.

    Posteriormente, conocieron del ingreso de una persona lesionada de bala al Centro de Salud Familiar Padre Vicente Irarrázaval.

    La persona está fuera de riesgo vital.

    De acuerdo a lo denunciado por su hija, un grupo de siete sujetos le cortó el paso para robarle, y al solicitar ayuda, llegó su padre a defenderla.

    En ese instante uno de los individuos extrajo desde sus vestimentas un arma de fuego efectuando varios disparos.

    Más sobre:PolicialCarabinerosEstación CentralDelincuenciaSeguridad

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