Investigan ataque a disparos a un hombre en Estación Central

Un hombre resultó herido de bala tras intervenir para defender a su hija mientras era asaltada en la vía pública.

El hecho se registró durante la noche en Estación Central.

Según la información policial preliminar, ante una alerta por disparos, personal de Carabineros llegó hasta el punto en el que se produjo la situación encontrando evidencia balística.

Posteriormente, conocieron del ingreso de una persona lesionada de bala al Centro de Salud Familiar Padre Vicente Irarrázaval.

La persona está fuera de riesgo vital.

De acuerdo a lo denunciado por su hija, un grupo de siete sujetos le cortó el paso para robarle, y al solicitar ayuda, llegó su padre a defenderla.

En ese instante uno de los individuos extrajo desde sus vestimentas un arma de fuego efectuando varios disparos.