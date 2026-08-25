Fin a un ciclo de 16 años: la UC sorprende y despide a José María Buljubasich

Universidad Católica tomó una importante decisión. Este martes el directorio de Cruzados informó que José María Buljubasich deja de ser el gerente deportivo de la UC, cargo que ocupó por 16 años.

A través de un comunicado oficial indicaron que “por decisión del Directorio se ha determinado poner fin al ciclo del gerente deportivo de Universidad Católica, señor José María Buljubasich. De esta manera, finaliza un periodo de 16 años en el cargo de quien además fuera arquero y capitán del Plantel de Honor de la UC, etapa en la que se tituló campeón en el año 2005 y logró el récord de imbatibilidad aún vigente en el fútbol chileno con 1.352 minutos sin recibir goles en su arco”.

Agregaron que “como gerente deportivo de los Cruzados, Tati asumió en el año 2010 y durante su gestión el club logró 7 Títulos Nacionales, 4 Supercopas y una Copa Chile. Desde Cruzados agradecemos la gestión de José María, deseándole éxito en sus próximos desafíos profesionales”.

Los cuestionamientos

La continuidad en el cargo de José María Buljubasich había sido puesta en duda después de la eliminación de la UC de la Copa Libertadores a manos de Estudiantes de La Plata en los octavos de final. En especial por la falta de refuerzos para enfrentar la competencia.

A pesar de aquello, el Tati había defendido su gestión. “Ojalá hubiésemos podido traer el refuerzo que buscamos”, señaló hace algunos días.

El hasta ese entonces gerente deportivo también se refirió a los recursos que Cruzados tenía disponibles para contratar jugadores.“No había seis millones de dólares”, aseguró.

Luego defendió los resultados obtenidos desde su llegada al cargo. “Acá se construyó un estadio, hubo tres años que nos costó, pero si separas entre julio del 2010, el cierre del estadio, y entre la apertura del estadio y ahora, mis números son muy buenos. El promedio más o menos está entre el primer y el tercer lugar. Entonces yo asumo las responsabilidades, pero también creo que hay que analizar bien y ver por qué se pasan algunas cosas”, remarcó.

En este marco, también surgió el llamado de históricos jugadores de Universidad Católica que solicitaban evaluar la continuidad del gerente deportivo en el cargo.

Juan Carlos Almada, goleador de la Copa Libertadores en 1993, en la que el equipo que dirigía Ignacio Prieto perdió la final ante Sao Paulo, planteó que Buljubasich ya había cumplido su ciclo en la UC.

“No estoy ahí, en el día a día, pero creo que sí. Lleva mucho tiempo en el cargo y, para mí, el club tendría que ver a otra gente. Es mi humilde opinión”, señaló en una entrevista con El Deportivo.

Por su parte, Osvaldo Hurtado sostuvo que las responsabilidades por el presente deportivo de la UC no debían apuntar solo al exportero. “Hay una responsabilidad que no es solamente del Tati. Hay un directorio”, lanzó.

“Tiene que haber un análisis concreto de la plantilla, de los jugadores que vinieron, si respondieron o no respondieron, las situaciones de jugadores que cumplen un ciclo”, profundizó.

“Lo normal es que los equipos grandes se tengan que ir renovando en el éxito y también en el fracaso”, añadió.