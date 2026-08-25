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    El Deportivo

    Colo Colo mira la estrella 35 y la U con la UC luchan por otro objetivo: las 10 fechas que marcarán la Liga de Primera

    El Cacique está a 13 puntos de ventaja de la U, pero el camino al título no es tan fácil como parece. Mientras que azules, cruzados, chillanejos y árabes darán dura pelea por el cupo que clasifica -de manera directa- a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    La ruta de Colo Colo rumbo al título de la Liga de Primera tras ganar el Superclásico ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Colo Colo dio un paso gigante hacia el título de la Liga de Primera. En el Estadio Nacional, el Cacique se jugaba un partido bisagra para definir la tabla de posiciones: en caso de obtener un triunfo, sacaba 13 puntos de diferencia sobre Universidad de Chile; sin embargo, si perdía, la brecha se reducía a solo siete unidades.

    Superada la prueba en el Superclásico, en Pedreros ya comienzan a sacar cuentas de cara a la ruta que se avecina en el calendario. Tras el choque contra el tradicional archirrival, restan 10 jornadas para que se acabe la temporada y en el camarín albo ya anticipan que cada una de ellas serán abordadas como “una final”.

    Tras su duelo por Copa Chile ante Unión Española, miércoles a las 20:30 horas, el conjunto popular recibirá a Audax Italiano en el Monumental por la fecha 21. El cotejo pactado para el domingo 30 de agosto, a las 17:30 horas, tendrá un componente no menor: la oncena de La Florida necesita sumar los tres puntos para arrancarse de la zona de descenso (hoy ocupa el casillero 13 con 22 puntos y está a 4 de la zona roja).

    Un caso similar es el de Huachipato, el rival en la fecha 22. Los acereros serán anfitriones en Talcahuano, pero lo harán bajo una estela de pésimos resultados en el último tiempo. La estadística del equipo que dirige Jaime García es demoledora: no gana por la Liga de Primera desde el 17 de mayo, es decir, una mala racha que ya lleva ocho jornadas al hilo.

    En el papel, las fechas 23 y 24 serán más difíciles si se tiene en cuenta la envergadura de los oponentes. Primero, serán locales ante Deportes Concepción, que viene encumbrado de la mano del Nano Díaz y que, incluso, se ilusiona con meterse en zona de Copa Sudamericana. Luego, viajarán a la Cuarta Región para visitar a Coquimbo Unido, el vigente campeón del fútbol chileno y octavo finalista de Copa Libertadores.

    La complejidad se mantiene en la 25, en el partido en La Cisterna contra Palestino. Los árabes, que están en los puestos de vanguardia en la actualidad, ya saben lo que es ganarle al cuadro de Fernando Ortiz, pues se impusieron por la mínima en el Monumental durante el primer semestre. Será un duro escollo.

    La fecha clave es la 26. Si todo sigue igual como está ahora, los blancos pueden alzar la copa en ese primer fin de semana de noviembre. Para ello, sólo deberá ganarle a Universidad de Concepción en Macul o usar la calculadora si se dan otros resultados. ¿La razón? Sólo quedarán 4 fechas y por tanto sólo 12 unidades por disputar.

    De no ser así, en el tramo final, puntualmente en las jornadas 27 y 28, se avecinan, tal vez, las pruebas más potentes. Y es que Ñublense aguarda por el puntero en Chillán y hoy está peleando el Chile 2 con los elencos universitarios. Tras la fecha FIFA, hay otro duro escollo para los dirigidos por Fernando Ortiz: Universidad Católica (que suele tener un buen registro en el Monumental) visitará la casa alba y aunque hoy no pasa por un buen momento, querrá ir a la Copa Libertadores.

    De cara a la 29 y 30, el Cacique espera llegar con el título asegurado en sus vitrinas: en la penúltima recibirá a Deportes La Serena y después volará hasta el campamento minero para jugar frente a Cobresal y cerrar la campaña 2026.

    Colo Colo festejó el Superclásico ante la U y ahora le restan 10 fechas en la Liga de Primera para alcanzar el título DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    ¿Y qué pasa con los grandes que lo siguen en la tabla?

    La U está obligada a remecerse rápidamente del golpe que significa perder el Superclásico y tal como lo declararon en el Nacional, seguir luchando por alcanzar a los albos. Su primera parada será en la capital del Bío Bío para medirse con Universidad de Concepción (30 de agosto, 15 horas). Los penquistas están luchando por la permanencia y la cancha del Ester Roa no está en las condiciones adecuadas para el fútbol que práctica Gago.

    El 5 de septiembre, reciben a Coquimbo Unido. Los piratas necesitan ganar para meterse en zona de clasificación a copas internacionales y lo mismo puede pasar con La Serena, a quienes visitan en la fecha siguiente. Tras ello, viene -quizás- uno de los duelos más duros: el 9 de octubre recibe a Ñublense, en lo que puede ser -a esas alturas- una final por el Chile 2 (hoy los chillanejos están cuartos, a cuatro puntos de los laicos).

    Luego de ser anfitrión de Everton, viene otro apretón para la escuadra de La Cisterna: el clásico universitario ante Católica (1 de noviembre), fecha en la que puede Colo Colo bajar su estrella 35, si se mantiene la actual distancia. Cobresal, O’Higgins, Deportes Concepción y La Calera completan el fixture azul, con los del norte juegan en la capital y visitarán a celestes y lilas.

    Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Los cruzados la tienen más difícil

    El final del camino para la UC es igual de complejo. Después de la caída ante Ñublense, los cruzados quedaron quintos, tras los albos, la U, Palestino y los Diablos Rojos, por lo que no pueden dejar puntos en el camino, quieren volver a pelear por un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores (Chile 2).

    Su primera parada será visitar a Coquimbo Unido, este miércoles, a las 18 horas, por el duelo pendiente de la fecha 19. Como ya lo explicamos, los Piratas necesitan ganar para meterse en puestos de copa. Luego, el 31 de agosto, reciben a O’Higgins en el Claro Arena y el 5 de septiembre viajan a Viña para jugar con Everton.

    Pero el duelo clava para los dirigidos por Daniel Garnero será con Palestino, el 12 de septiembre. Los árabes hoy están terceros con 33 unidades y hoy superan por 3 puntos a los estudiantiles. Audax Italiano y La Calera serán las paradas previas al Clásico Universitario (1 de noviembre), lo que -según lo que sumen- puede ser la “final” por el Chile 2.

    En las semanas siguientes, recibirá a Limache, visitará a Colo Colo, el cual a esa altura puede ser campeón, esperará a Huachipato y clausurará su participación en la Liga de Primera ante Universidad de Concepción.

    Ñublense y Palestino se metieron por la pelea por el Chile 2. Foto: Mauricio Ulloa Ganz/Photosport. MAURICIO ULLOA/PHOTOSPORT

    Palestino y Ñublense van a la caza de la U

    Universidad de Chile está segunda con 36 puntos y lo siguen de cerca Palestino (33) y Ñublense. El conjunto árabe visita este viernes a Cobresal (20:30 horas) y los chillanejos reciben a Deportes Concepción el sábado 29, (20 horas). Universidad de Concepción y La Serena serán sus respectivos rivales en la fecha subsiguiente y cuando los sureños se midan con Everton el 12 de septiembre, el Tino Tino jugará una “final” con Católica en La Cisterna.

    El 9 de octubre, los Diablo Rojos visitan a la U y los de colonia van a Limache dos días después. Y cuando Palestino reciba a Colo Colo, en un duro escollo pues los albos están peleando el campeonato, Ñublense recibirá Coquimbo.

    O’Higgins y Deportes Concepción viene en la fecha 26 y tras ellos, los tricolores viajan a La Serena y los de Ñuble reciben al Cacique. En la recta final los de La Cisterna chocan con la Calera, Audax Italiano y Everton, mientras que los de la ciudad histórica van con Universidad de Concepción, Cobresal y Huachipato.

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