Palestino golea con remontada al Huachipato de Jaime García y lo hunde un poco más en la tabla de posiciones

Palestino vivió una fiesta en el frío de La Cisterna. El equipo árabe goleó por 5-1 a Huachipato para escalar al cuarto puesto en la tabla de posiciones. Al otro lado, el elenco que dirige Jaime García sumó su séptima presentación sin conocer el triunfo para hundirse en el undécimo puesto, a siete puntos del descenso.

Marcador expresivo que no se condice con lo ocurrido en la primera fracción. Una primera media hora en la que los locales fueron más punzantes, pero en la que ninguno de ambos oponentes consiguió a vulnerar la valla contraria para sacar una diferencia.

Incluso, fue el equipo visitante el encargado de abrir la cuenta en el sur de la Región Metropolitana. A los 40’, Lionel Altamirano supo penetrar la resistencia de Pérez para colocar el 1-0 de los acereros en un rápido contragolpe.

Una diferencia que solo duró unos instantes. Cuando el enfrentamiento se iba en la primera fracción, Sebastián Gallegos puso la paridad parcial, en el segundo minuto de descuento poco antes del descanso, con un largo remate que rozó en un defensa visitante.

Debacle acerera

Pero el orden que Huachipato consiguió en la primera parte se vino completamente abajo en el complementario. No más reiniciar el duelo, Ronnie Fernández aprovechó las licencias de la zaga sureña para dar vuelta el marcador con un preciso cabezazo.

Punto de inflexión para la debacle de los porteños. A los 51’, Ian Alegría aprovechó el desconcierto de los acereros y puso el 3-1, tras una gran tapada del meta de la usina Christian Bravo que dejó la pelota a la deriva.

A tres minutos del final del tiempo reglamentario, se comenzó a gestar la goleada. El centro desde la derecha ejecutado por Dylan Zúñiga encontró la cabeza de Francisco Montes para derrotar por cuarta vez al golero Bravo.

Cuando se jugaban los descuentos, una torpe falta de Lucas Velásquez sobre el defensor de Palestino Vicente Espinoza terminó en penal, el cual fue ejecutado por Gonzalo Tapia para sellar un histórico resultado.

“Esto era un desafío para saber dónde estábamos parado. Fuimos protagonistas desde el inicio y llevamos el partido al ritmo que queríamos. Queremos ir por más, hay que ganar para mantenerlo. Esto sigue, partido a partido esto nos puede llevar más arriba y lo sabemos”, dijo el DT árabe Guillermo Farré.