Posibilidad de aluviones es “moderada”: Senapred mantiene alerta temprana preventiva en La Araucanía ante precipitaciones y viento

La Dirección Regional del Senapred anunció esta mañana que mantiene la Alerta Temprana Preventiva par para la Región de La Araucanía por evento meteorológico, la cual se encuentra vigente desde el 21 de agosto y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

Según recordaron, para este 25 y 26 de agosto la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido alertas meteorológicas por precipitaciones y viento de normal a moderado en el litoral, cordillera de la costa, y precordillera de la Región de La Araucanía.

Asimismo, desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, ha indicado la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es moderada en litoral, cordillera de la costa, precordillera y cordillera, y baja en valle longitudinal.

La alerta emitida por Senapred es un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.