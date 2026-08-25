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    Reinstalación de la estatua del general Baquedano entra en su etapa final con la intervención del plinto

    Luego de que la figura del héroe de la patria arribara nuevamente al lugar, los restauradores se encuentran trabajando en la reintegración de piezas sueltas y la reposición de otros elementos.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Monumento Baquedano, Plaza Italia. Foto: Andres Perez Andres Perez

    No han sido fáciles los últimos años para la estatua del general Manuel Baquedano. Retirada de la plaza Baquedano el 12 de marzo de 2021, luego de sufrir severos daños tras el estallido social, tras ello estuvo prácticamente cinco años en el Museo Histórico Militar.

    Finalmente, este año volvió a su lugar de origen, totalizando más de 1.800 días de restauración.

    La estatua fue reinstalada en su base, cautivando de inmediato las miradas de los transeúntes del lugar.

    Instalación de la estatua. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La estructura, inaugurada en 1928, no ha estado exenta de polémicas, desatando controversias en torno a la discusión sobre si debía volver a su lugar de origen.

    Y aunque eso ocurrió, el regreso aún no está completo. De hecho, durante agosto la Municipalidad de Providencia y el Consejo de Monumento Nacionales se encuentran afinando los últimos detalles para que quede 100% lista.

    Reinstalada la estatua, ahora se dio paso a los trabajos en el plinto, que es la base cuadrada donde va situada, teniendo como utilidad ser el soporte inferior de la estructura. Ese plinto nunca se movió del lugar.

    Obras monumento Baquedano, Plaza Italia. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Desde la Municipalidad de Providencia señalan que las obras se centran en el retiro de las capas de pintura acumuladas.

    “Este proceso de restauración contempla además la reintegración de piezas sueltas y la reposición de otros elementos, lo que asegurará el rescate de casi el 100% de su materialidad pétrea. Gracias a esto, el plinto -que no presenta daños estructurales- recobrará gran parte de su estado original”, añaden desde Providencia.

    María Soledad Ramos, arquitecta y académica de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, señala que le parece muy positivo que se esté trabajando en la restauración del plinto, “aun cuando el ideal habría sido que ya se hubiera desarrollado esta restauración al momento en que se reinstaló el monumento en marzo”.

    La estatua se encuentra en su última etapa de restauración. Foto: Andres Perez Andres Perez

    “El monumento siempre ha tenido un rol preponderante, y a partir de la discusión sobre si tenía que volver o no a este lugar, es un símbolo el hecho de tenerla nuevamente ahí, y aún más en un espacio que hoy es más significativo para el elemento en términos del diseño paisajístico dentro de la nueva plaza, que la pone en valor no solo en la ubicación sino que en el hecho de haberla rescatado, resguardado, restaurado y devuelto a su espacio original. Significa una continuidad renovada, una nueva oportunidad para su valoración en nuestra ciudad”, añade Ramos.

    Jorge Atria, académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santiago, indica que la base fue pintada encima. “Se mantuvo el plinto y se fue interviniendo, pero de una manera muy mal resuelta. Este lugar tiene un valor urbanístico importante, ya que probablemente es el lugar más icónico de Santiago”.

    ASí lucía el monumento en 2019.

    Atria considera que el espacio donde finalmente quedó la obra está absolutamente bien pensado. “La estatua de Baquedano es un elemento que se incorpora en ese lugar y que le da el sentido y nombre a esa plaza”.

    Ramos establece que los trabajos del plinto en una estatua o de un monumento en el espacio público tiene que ver primero con un estudio de base. “Se requiere un levantamiento crítico que permita identificar las lesiones presentes, revisar presencia de humedades, desprendimientos, golpes o deformaciones que haya podido tener. Una vez realizados los trabajos de reparación, más bien de la materia constructiva que lo conforma, viene recién el proceso de coloración, que en general se trabaja en blanco, de modo de recuperar la imagen que tenía el conjunto previamente”.

    Monumento Baquedano, Plaza Italia. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Desde ahí hay varias alternativas. “Uno podría pensar que ese plinto toma otro color o toma otra forma. Nada impide que esas ideas surjan. Sin embargo, y en estricto rigor, la memoria de la estatua del general Baquedano siempre tuvo una imagen definida, y una de las premisas de devolver esa imagen a ese lugar nuevamente también tiene que ver con mantener sus características constructivas y morfológicas originales”, indica la académica de la UDD.

    Por lo tanto, sostiene, “el tratamiento que debiera utilizarse para la reparación del plinto debe ser a partir de documentación previa de cómo estaba conformada esta estructura, y hacer los trabajos que tengan como objetivo reconstituir ese plinto al modo original. A menos que haya razones documentales de fuerza que justifiquen otras decisiones para su restauración”.

    Estatua General Baquedano, Plaza Italia. Foto: Andres Perez Andres Perez

    José Pedro Hernández, historiador y académico de la Universidad de Las Américas, sostiene que lo que se está viviendo ahora es una recuperación por etapas. “Si bien la figura del general ecuestre es el elemento más reconocible, el monumento como tal, que es un conjunto patrimonial, es mucho más amplio: el plinto, su estructura, como los elementos de la escultura y la tumba del soldado desconocido. Si bien volvió la estatua, todavía está en proceso de restitución el conjunto total del monumento”.

    Mientras, Juan Carlos Arellano, doctor en Historia de la Universidad Católica, establece que “se trata de un gran desafío para las diferentes autoridades, en volver a difundir a los nuevos ciudadanos la historia de por qué esta ahí y qué es lo que se pretendía proyectar a los ciudadanos y cómo se debiera proyectar en el futuro. No debe parecer que es un simbolismo solo para las Fuerzas Armadas”.

    “El foco está puesto principalmente en la conservación y recuperación del plinto. No hablamos de la estructura, que sufrió un gran deterioro considerable durante los últimos años”, añade Hernández, quien considera que “hay que entender que desde que se sacó hasta que se volvió a restaurar sufrió grandes perjuicios, y esto es súper interesante porque el restaurar este monumento no significa simplemente limpiarlo, pintarlo o devolverle la apariencia, sino que es una restauración patrimonial y, como tal, hay que buscar cómo conservar el original, cómo conservar e intervenir en aquello que se encuentra deteriorado y recuperar la lectura histórica de este conjunto sin borrar necesariamente todas las huellas de su trayectoria”.

    Más sobre:NacionalGeneral BaquedanoPlaza ItaliaNudo BaquedanoRestauraciónProvidencia

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