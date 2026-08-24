Fatal atropello en Providencia: realizadora audiovisual Paz Ramírez muere a los 39 años y buscan a responsable
El conductor se dio a la fuga. La profesional era hermana de las actrices Ángela y María José Prieto Larraín.
En horas de la noche de este domingo se produjo el deceso de la realizadora audiovisual Paz Ramírez Larraín, directora ejecutiva de la productora Alga Estudio.
De acuerdo a información policial, Ramírez, de 39 años, hermana de las actrices Ángela y María José Prieto Larraín, fue atropellada cerca de las 17.00 horas de este 23 de agosto en la intersección de Andrés Bello con Manuel Montt, en Providencia.
El conductor del vehículo se dio a la fuga.
Ramírez, directora, productora y guionista, fue trasladada por personal SAMU hasta la Clínica Indisa, recinto en que se constató su deceso a las 20.45 horas a consecuencia de las lesiones sufridas.
Carabineros informó que se encuentra realizando diligencias tendientes a ubicar el vehículo involucrado y a su propietario.
Trayectoria
Según se destaca en su sitio en Vimeo, Paz Ramírez estudió artes visuales en Valparaíso, cursó estudios de cine en Buenos Aires, Argentina, y Cine Documental en Santiago.
Tuvo participación como asistente de dirección en publicidad, largometrajes y series de televisión como Prófugos de HBO y la película NO, nominada al Óscar.
Viviendo en Toronto, Canadá, dirigió videoclips para artistas como Lido Pimienta y A Tribe Call Red.
De vuelta en Chile desde hace un tiempo, realizaba trabajos publicitarios e impulsaba proyectos personales.
Helechos, su cortometraje, basado en el cuento homónimo de Catalina Infante, recibió financiamiento del Ministerio de Cultura y tuvo su estreno mundial en el festival Tribeca 2023, en Nueva York.
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