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    Estafadas y con maletas llenas de ilusión: el drama de adultas mayores que fueron engañadas con falso viaje a Inglaterra

    Rosemary Faille y Deborah Maxwell, de acuerdo con una denuncia ingresada en la Fiscalía Local de Las Condes, pagaron un millonario monto a la agencia Travel Express SpA sin que ésta cumpliera lo prometido. Hasta ahora no han tenido ninguna respuesta y el abogado que las representa alista la presentación de una querella.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Londres. Referencial. REUTERS/John Sibley/File Photo JOHN SIBLEY

    “Leyendas de Inglaterra, Escocia e Irlanda”. Ese era el nombre del paquete turístico que llevaría a dos mujeres, adultas mayores con ascendencia británica, a un periplo por dichas tierras europeas para el que habían ahorrado durante años.

    Según el itinerario, de acuerdo con lo pactado con la empresa Travel Express SpA, serían 21 días y 20 noches en las que recorrerían parte de Londres, York, Edimburgo, Tierras Altas, Glasgow Belfast, Galway, Limerick, Dublín, Liverpool y Oxford. Todo, por un valor de US$ 9.950 que consideraba tickets de avión, alojamiento, traslados, comidas y asistencia en viaje.

    Rosemary Faille y Deborah Maxwell, eso sí, optaron por comprar los pasajes por cuenta propia y contrataron todo el resto de los servicios ofrecidos. La idea que tenían era experimentar la cultura de sus antepasados de primera fuente, conocer y disfrutar.

    Sin embargo, a sólo días de la fecha en que se embarcarían en el que debía ser un viaje de ensueño, la agencia canceló todo sin dar argumentos. “Las dejaron tiradas a su suerte, con total desprecio de lo que se les había ofrecido”, comenta el abogado Juan Carlos Manríquez, quien el pasado 1 de agosto ingresó una denuncia ante la Fiscalía Local de Las Condes por lo sucedido.

    De acuerdo con los detalles que se exponen en la denuncia, las mujeres contactaron a la agencia vía email y WhatsApp, siendo atendidas y asesoradas por los funcionarios de la empresa, con quienes sellaron los detalles del itinerario y montos a pagar.

    “Confiadas en la aparente seriedad de la empresa, ambas denunciantes procedieron a efectuar un pagó de aproximadamente 7 millones de pesos (US$ 6.990) cada una a la empresa por el paquete de viajes, menos los vuelos Santiago Londres. Parte de ese pago se puede apreciar en el estado de cuenta detallado de la empresa Travel Express que se acompaña. Sin embargo, el viaje ofrecido por la empresa era un engaño”, se lee en la denuncia, a la que este medio tuvo acceso.

    Como se precisó en la acción, “sin justificación alguna, y tan sólo a días del inicio del viaje y ya estando todo pagado, la empresa canceló el viaje y se ha negado a devolver el dinero pagado por las denunciantes, ocasionándoles un perjuicio de al menos 14 millones de pesos de manera directa, producto directo del engaño”.

    La denuncia consigna que ese dinero eran los únicos ahorros que mantenían. Pero dado que ambas ya tenían sus pasajes comprados, decidieron igualmente embarcarse, aunque estando allá tuvieron que “gastarse la plata que no tenían”, como dicen sus cercanos.

    Las afectadas hicieron presente que ellas no serían las únicas estafadas. Con el correr de los días han sabido de que hay al menos otras 30 personas que estarían en su misma situación. “Es decir, la estafa que se denuncia podría tener una cuantía de más de $200 millones si se considera a todas las personas que fueron estafadas”, se mencionó en la denuncia.

    Lo único que se les ha comentado a algunos de los involucrados, es que supuestamente no se habría alcanzado a juntar el número de pasajeros necesario para realizar el viaje.

    Eso se les relató el 21 de julio, a poco más de una semana del día en que estaba previsto el inicio del viaje. A esas alturas la supuesta agencia -de acuerdo con lo que han recabado familiares de afectados- ya había cerrado sus oficinas y luego no siguió contestando los mensajes ni llamadas.

    Según registros del SII y del Diario Oficial que han recabado los afectados, el representante legal de la empresa sería Juan Alberto Castro González, por lo que los dardos apuntan en su contra.

    De hecho, Manríquez adelantó que tras el arribo de sus representadas a Chile, están ultimando los detalles de una querella que se interpondrá por los hechos descritos.

    “Al parecer acá son muchos los afectados, no sólo mis dos representadas. Muchos de ellos están muy dañados emocionalmente, ya que pusieron en este viaje sus dineros, sueños y aspiraciones. Hay gente que ahorró toda su vida y que con esto perdió su dinero. Esta situación es dramática”, sostuvo Manríquez al ser consultado por La Tercera.

    Más sobre:EstafaJuan Carlos ManríquezTravel Express SpALa Tercera PMInglaterraFiscalía Las Condes

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