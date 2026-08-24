IFX invertirá más de US$ 50 millones en Chile como parte de su plan de expansión regional

IFX anunció que invertirá US$ 51,4 millones en Chile como parte de un plan de expansión regional que contempla más de US$ 400 millones de inversión directa en Latinoamérica durante 2026 y 2027.

Según la compañía, los recursos se destinarán principalmente a fortalecer su infraestructura y sus capacidades tecnológicas aplicadas a sus operaciones y a la experiencia de sus clientes.

En un comunicado, la empresa de infraestructura digital sostuvo que el anuncio responde al escenario que abrieron la aceleración de la inteligencia artificial y la creciente digitalización de las compañías, factores que, a su juicio, están modificando las necesidades de infraestructura tecnológica en la región.

Actualmente IFX tiene operaciones en 18 países, con cobertura desde México hasta Argentina y Chile, y declara 6.000 clientes corporativos y de gobierno, 3.000 colaboradores, 27 data centers y más de 150.000 kilómetros de red.

A eso suma una capacidad cloud propia, con alternativas de nube pública y privada y acceso a hiperescaladores, que según la firma permite desarrollar arquitecturas híbridas de acuerdo con las necesidades de cada organización.

Inteligencia artificial. Foto: REUTERS.

“La transformación digital entró en una nueva fase. Ya no se trata solamente de conectar a las empresas o llevarlas a la nube, sino de entregarles la infraestructura que necesitan para operar, innovar y adoptar tecnologías como la inteligencia artificial de manera segura, escalable y eficiente”, señaló Jack Haime, vicepresidente global de Ventas de IFX.

La empresa no precisó en qué destinará exactamente la inversión en Chile.

De proveedor de telecomunicaciones a plataforma regional

La compañía planteó que esta etapa responde a su propia evolución en los últimos años: pasó de ser un proveedor de telecomunicaciones y data centers a una plataforma de infraestructura digital integrada, con presencia regional y capacidades para abordar en conjunto los requerimientos tecnológicos de organizaciones corporativas y de gobierno.

Ese proceso, indicó, incluyó la expansión de operaciones, la construcción y adquisición de data centers y la integración de una docena de compañías B2B en distintos mercados de la región.

Jack Haime, vicepresidente global de Ventas de IFX.

Para Haime, el desafío de las empresas latinoamericanas no está solo en incorporar herramientas de inteligencia artificial, sino en contar con infraestructura capaz de soportar su despliegue.

El anuncio viene acompañado de un cambio en la identidad corporativa de IFX, que incorpora un nuevo logo y una renovada expresión visual de marca.

Según la empresa, el cambio busca representar la escala, integración y capacidades desarrolladas durante sus 27 años de trayectoria, y acompañar su posicionamiento como plataforma regional de infraestructura digital.