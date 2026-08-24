SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    IFX invertirá más de US$ 50 millones en Chile como parte de su plan de expansión regional

    La compañía de infraestructura digital anunció más de US$400 millones de inversión directa en Latinoamérica para 2026 y 2027. Opera en 18 países, con 27 data centers y más de 150.000 kilómetros de red.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Foto: REUTERS.

    IFX anunció que invertirá US$ 51,4 millones en Chile como parte de un plan de expansión regional que contempla más de US$ 400 millones de inversión directa en Latinoamérica durante 2026 y 2027.

    Según la compañía, los recursos se destinarán principalmente a fortalecer su infraestructura y sus capacidades tecnológicas aplicadas a sus operaciones y a la experiencia de sus clientes.

    En un comunicado, la empresa de infraestructura digital sostuvo que el anuncio responde al escenario que abrieron la aceleración de la inteligencia artificial y la creciente digitalización de las compañías, factores que, a su juicio, están modificando las necesidades de infraestructura tecnológica en la región.

    Actualmente IFX tiene operaciones en 18 países, con cobertura desde México hasta Argentina y Chile, y declara 6.000 clientes corporativos y de gobierno, 3.000 colaboradores, 27 data centers y más de 150.000 kilómetros de red.

    A eso suma una capacidad cloud propia, con alternativas de nube pública y privada y acceso a hiperescaladores, que según la firma permite desarrollar arquitecturas híbridas de acuerdo con las necesidades de cada organización.

    Inteligencia artificial. Foto: REUTERS.

    “La transformación digital entró en una nueva fase. Ya no se trata solamente de conectar a las empresas o llevarlas a la nube, sino de entregarles la infraestructura que necesitan para operar, innovar y adoptar tecnologías como la inteligencia artificial de manera segura, escalable y eficiente”, señaló Jack Haime, vicepresidente global de Ventas de IFX.

    La empresa no precisó en qué destinará exactamente la inversión en Chile.

    De proveedor de telecomunicaciones a plataforma regional

    La compañía planteó que esta etapa responde a su propia evolución en los últimos años: pasó de ser un proveedor de telecomunicaciones y data centers a una plataforma de infraestructura digital integrada, con presencia regional y capacidades para abordar en conjunto los requerimientos tecnológicos de organizaciones corporativas y de gobierno.

    Ese proceso, indicó, incluyó la expansión de operaciones, la construcción y adquisición de data centers y la integración de una docena de compañías B2B en distintos mercados de la región.

    Jack Haime, vicepresidente global de Ventas de IFX.

    Para Haime, el desafío de las empresas latinoamericanas no está solo en incorporar herramientas de inteligencia artificial, sino en contar con infraestructura capaz de soportar su despliegue.

    El anuncio viene acompañado de un cambio en la identidad corporativa de IFX, que incorpora un nuevo logo y una renovada expresión visual de marca.

    Según la empresa, el cambio busca representar la escala, integración y capacidades desarrolladas durante sus 27 años de trayectoria, y acompañar su posicionamiento como plataforma regional de infraestructura digital.

    Lee también:

    Más sobre:InversionesIFXData centerstecnologíaPulsoIA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Codelco y Pucobre concretan alianza para desarrollar proyecto cobre en Antofagasta

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)

    Con rachas de viento de hasta 100 km/h: Senapred mantiene alerta roja en Región de Antofagasta

    Thought Leaders 100: Chile tiene su mejor año en medición de posicionamiento de las empresas y sus líderes

    Carabineros captura a sujeto que era buscado como el otro autor material de ataque armado a funcionario de Antofagasta

    Minsal presenta programa de detección precoz de cáncer en salud primaria para las 28 comunas con APS Universal

    Lo más leído

    1.
    BCI cuestiona al entorno de Pedro Pablo Larraín por intentar cobrar fondos en la quiebra de matriz de Sartor

    BCI cuestiona al entorno de Pedro Pablo Larraín por intentar cobrar fondos en la quiebra de matriz de Sartor

    2.
    PriceSmart proyecta invertir US$100 millones en llegada a Chile y confía en su propuesta de compras por membresía

    PriceSmart proyecta invertir US$100 millones en llegada a Chile y confía en su propuesta de compras por membresía

    3.
    “Ya está gastado”: la mitad de los trabajadores tendría dificultades para equilibrar sus finanzas sin aguinaldo del 18

    “Ya está gastado”: la mitad de los trabajadores tendría dificultades para equilibrar sus finanzas sin aguinaldo del 18

    4.
    Tribunal ambiental rechaza recurso de Codelco y confirma multa de $1.500 millones por fundición Potrerillos

    Tribunal ambiental rechaza recurso de Codelco y confirma multa de $1.500 millones por fundición Potrerillos

    5.
    Patricio Melero: “EE.UU no necesita defenderse de la importación de salmón chileno, porque ellos no lo producen”

    Patricio Melero: “EE.UU no necesita defenderse de la importación de salmón chileno, porque ellos no lo producen”

    6.
    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90

    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Quedan los últimos días para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Quedan los últimos días para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Últimos días para postular a la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar el trámite?

    Últimos días para postular a la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar el trámite?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
    Chile

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Con rachas de viento de hasta 100 km/h: Senapred mantiene alerta roja en Región de Antofagasta

    Carabineros captura a sujeto que era buscado como el otro autor material de ataque armado a funcionario de Antofagasta

    Codelco y Pucobre concretan alianza para desarrollar proyecto cobre en Antofagasta
    Negocios

    Codelco y Pucobre concretan alianza para desarrollar proyecto cobre en Antofagasta

    Thought Leaders 100: Chile tiene su mejor año en medición de posicionamiento de las empresas y sus líderes

    Quién es Jeffrey Goettman, el representante de EE.UU. para la negociación de aranceles impuestos a productos chilenos

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Betis de Pellegrini se impone de visita en Valencia y suma campaña perfecta para alcanzar el liderato de LaLiga
    El Deportivo

    Betis de Pellegrini se impone de visita en Valencia y suma campaña perfecta para alcanzar el liderato de LaLiga

    Uno desde mitad de la cancha: revisa el doblete de Marcelino Núñez por Ipswich Town en la Carabao Cup

    31 mil personas de aforo e invitación de Vozinha: debut del caboverdiano enciende choque entre Colo Colo y Unión Española

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson
    Tecnología

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)

    I Will Always Love You: la canción de Dolly Parton que inmortalizó Whitney Houston y que destrozó a Elvis

    Muere a los 80 años Dolly Parton, leyenda de la música country

    Francia y Arabia Saudita fortalecen asociación económica tras millonario anuncio de inversión de Riad en tres parques temáticos cerca de París
    Mundo

    Francia y Arabia Saudita fortalecen asociación económica tras millonario anuncio de inversión de Riad en tres parques temáticos cerca de París

    “Intachable” y el único al que Milei dejó en el último cambio de cúpula de las FF.AA.: el jefe de la Fuerza Aérea en medio de la polémica sobre Magallanes

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios