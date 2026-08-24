Boric insiste en críticas: recuerda polémica de Kast por investigaciones científicas y acusa que son vistas como “amenaza”

El exmandatario Gabriel Boric, que en las últimas semanas ha intensificado sus críticas al Presidente José Antonio Kast, este lunes volvió a aludir a su sucesor, aunque por una controversia que se instaló en la opinión pública hace más de tres meses.

El frenteamplista, que ha cuestionado a la actual administración por el megaproyecto tributario despachado a ley y más recientemente por la reforma constitucional de seguridad ingresada al Congreso, ahora recordó la polémica ocurrida a principios de mayo en torno a las declaraciones del exrepublicano sobre el financiamiento de las investigaciones científicas.

“ A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno” , fueron las palabras del Mandatario, en una actividad en Puerto Montt.

En aquellos días, más de 30 organizaciones académicas y científicas cuestionaron, mediante una declaración pública, lo que tildaron como una visión “reduccionista” de parte del Presidente sobre el financiamiento a la investigación.

Boric se refirió ahora a estas palabras al participar en la presentación de “El mundo invisible: una aventura cuántica”, el primer libro infantil de la Dra. Carla Hermann, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) y el Departamento de Física (DFI) de la Universidad de Chile.

“A propósito de una polémica que hubo hace un par de meses respecto del valor de la investigación , Carla hizo una invitación abierta a conocer su laboratorio”, dijo en un momento de su alocución.

El ex jefe de Estado contó luego que mediante ese ofrecimiento visitó un laboratorio de física cuántica y participó de unas clases de método científico.

“Descubrí un mundo que es muy ajeno a lo que son mis conocimientos, que, por supuesto, no terminé de comprender y no soy ni siquiera un lego en la materia. No me quiero atribuir conocimientos que no tengo, pero el solo hecho de poder ver cómo en un laboratorio de acá, en Beauchef, de la Universidad de Chile, se está desarrollando ciencia de vanguardia en conjunto con otras universidades del mundo, la verdad es tremendamente estimulante”, enfatizó.

Seguidamente, marcó distancia de esa postura al destacar la gestión de su administración en la materia.

“Ahí se materializa, de alguna manera, una intuición que teníamos al llegar al gobierno, y por eso todo esto está vinculado. Y tiene que ver con que la inversión en la ciencia es fundamental para el desarrollo de un país, y que Chile nunca va a ser desarrollado si solamente basa su expectativa de desarrollo en la quizás cada vez con un poquito de mayor agregación de valor, pero principalmente la extracción de recursos naturales y de su exportación”, señaló.

Y luego agregó: “Para dar un salto, hoy día necesitamos invertir en ciencia. Nosotros tratamos de hacerlo desde el gobierno, tratamos de plantear algunas cosas, y yo creo que nos faltó ser más osados en inversión, en particular en ciencia. Pero se hicieron muchas cosas, entre ellas, la Estrategia Nacional de Tecnología Cuántica 2025-2035, que apunta a generar autonomía tecnológica, diversificación económica, mediante la computación cuántica, la sensórica avanzada, las comunicaciones seguras, la simulación de materiales, confiando y promoviendo el talento que tenemos acá”.

Boric, casi al cierre de su discurso, volvió a su crítica inicial: “Ustedes han visto cómo en los últimos meses en Chile se han presentado a las ciencias básicas y a las humanidades como una suerte de amenaza o de disciplinas de élite que son inasibles y que no sirven para nada. Y los resultados son cuestionados, está bien que se cuestionen, pero son mirados totalmente en menos”.