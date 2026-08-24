Oposición congela discusión presidencial en medio de incomodidad del Socialismo Democrático por reaparición de Boric

Uno de los mantras de la campaña de la diputada Gael Yeomans para alcanzar la presidencia del Frente Amplio fue la creación de una nueva coalición.

Tras asumir, la parlamentaria también propuso adelantar la discusión presidencial, lo que ocurrió en paralelo a la fuerte reactivación como voz de la oposición del expresidente Gabriel Boric. Con esto último, a su vez, generó un fuerte resquemor en el Socialismo Democrático, donde sospechan que quiera instalarse como alternativa para el ciclo político que viene.

De estos tomaron nota los timoneles del Socialismo Democrático, quienes este lunes, en una nueva reunión de presidentes de partido de la oposición, empujaron la idea de enviar a la nevera tanto la discusión presidencial como la de una nueva coalición del sector .

A la cita, realizada en la sede del Partido Socialista, llegaron los timoneles del PS, Paulina Vodanovic; del PC, Lautaro Carmona; la aun encargada del FA, Constanza Martínez; del PPD, Raúl Soto, y del PL, Juan Carlos Urzúa.

Todos, coinciden fuentes consultadas, estuvieron de acuerdo en no apurar discusiones de este tipo. En privado, reconocen las mismas fuentes, se indica que la razón es sencilla: aún faltan unos dos años para abrir el debate presidencial y, por otro lado, se deben respetar los tiempos que tiene cada colectividad para la conformación de alianzas políticas.

De momento, agregan, se quedan con la coordinación natural que ya se ha dado entre los partidos de izquierda y centroizquierda, cuyos líderes se reúnen todos los lunes para afinar respuestas a las medidas del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Un ejemplo de esto es que hoy trabajaron sobre la base de una minuta de sus parlamentarios para definir una contraofensiva ante la reforma constitucional de seguridad.

La discusión por el tema presidencial ha encendido las alarmas en el Socialismo Democrático, sobre todo por la fuerte reactivación mediática del expresidente Boric, quien en sus apariciones públicas ha hecho autocríticas de su gobierno, llamados a la izquierda y se ha opuesto con dureza a la agenda de Kast en economía y seguridad.

En el sector incluso vieron con preocupación que el propio exmandatario le bajara el perfil al rol que tuvo la exministra Carolina Tohá en su administración, en el marco del lanzamiento del libro de Eugenio Tironi.

Por lo mismo, vieron como una necesidad instalar la idea de dejar stand by la conversación presidencial, lo mismo que con la apuesta de Yeomans de conformar una coalición.

Así lo transparentó tras la reunión de presidente de partidos el timonel del PPD, Raúl Soto: “ Lo conversamos en la reunión de hoy. Creemos que no hay que tener ansiedad respecto de definiciones que vendrán más adelante. Hoy no hay una carrera presidencial, por lo tanto estar adelantando esas áreas nos parece contraproducente . Complota contra los objetivos de unidad de la oposición”.

09-08-2026 RAUL SOTO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

“Estar adelantando carreras presidenciales, coaliciones electorales, me parece inoportuno. Las alianzas van a venir más adelante. Las coaliciones son para gobernar, no para ser oposición”, complementó el mismo Soto.

Consultada al respecto, Constanza Martínez -quien ocupará la secretaría general cuando Yeomans llegue a la presidencia-, indicó que “ creo que las coaliciones se construyen, la unidad se trabaja. No se declara. Lo que hablamos hoy es que hay un acuerdo muy grande en la oposición de poder enfrentar a un gobierno de ultraderecha, pero que también somos respetuosos de los procesos de los partidos ”.

24 Julio 2026 Entrevista a Constanza Martinez, presidenta del Frente Amplio. Foto: Andres Perez Andres Perez

En la misma línea, añadió que ella es “una constructora de unidad y espero seguir desde la secretaría general aportando con eso”. Sobre la discusión presidencial, respondió que “no hay ningún avance en la materia. A nuestro juicio es importante poder sentar las bases de un proyecto común más que simplemente nombres que puedan asumir liderazgos”.