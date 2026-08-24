SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Segundo concurso de notarios también se declara desierto: tres pasaron prueba de conocimientos, pero uno solo aprobó examen de destrezas

    Esta vez el cupo en disputa era la Décima Sexta Notaría y Conservador de Minas de Santiago. Los únicos dos concursos publicados hasta ahora por el Servicio Civil han terminado desiertos ya que los casi 300 postulantes para ambos oficios no han logrado los puntajes mínimos.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda

    Los postulantes para los primeros concursos notariales con las nuevas reglas del Servicio Civil no están dando el ancho.

    Luego de la reforma notarial se dio luz verde al divorcio definitivo del sistema con el Poder Judicial para que las cortes de apelaciones dejen de participar de los procesos de selección.

    Así fue como se pensó un nuevo proceso de selección, distinto al de Alta Dirección Pública, que quedó encomendado al Servicio Civil.

    El nuevo proceso consiste en que cuando se publica una convocatoria -hasta el momento solo van dos- los interesados postulan a través de la plataforma web del Servicio Civil y luego rinden una evaluación de conocimientos, cuyas preguntas han sido elaboradas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y otra, de habilidades y destrezas. Después de todo eso se arma la terna.

    El primer concurso se abrió para un oficio con asiento de corte. Se trata de la Tercera Notaría de Temuco. Esa primera experiencia demostró que el proceso del Servicio Civil cumplió su objetivo, pero también dejó al descubierto el bajo nivel de los postulantes.

    Para ese concurso postularon 142 abogados. De ellos 138 pasaron el examen de admisibilidad. Del análisis curricular solo aprobaron 80. Todos ellos fueron directo a la prueba de conocimiento y ahí el fracaso fue rotundo: solo dos postulantes lograron al menos 70 puntos (de una escala de 100) para pasar a la siguiente etapa.

    Por eso fue que el Servicio Civil declaró desierto dicho concurso “debido a que no se cuenta con el número mínimo de tres candidatos que avancen a la siguiente etapa”.

    El segundo concurso que estaba abierto, que corresponde a un cupo para la Décima Sexta Notaría y Conservador de Minas de Santiago tuvo el mismo destino.

    En este caso se recibieron 137 postulaciones. Tras la admisibilidad, la cifra bajó a 133. Luego de hacer el análisis curricular, solo pasaron a la siguiente etapa 85 postulantes.

    En la prueba de conocimientos, de esos 85 interesados, solo tres lograron al menos 70 puntos. Ellos fueron los únicos que pudieron pasar a la prueba de destrezas.

    Esta evaluación, a cargo de una empresa externa, tiene como objetivo medir “la capacidad cognitiva para resolver problemas de diversa complejidad y la aptitud para responder ante distintas situaciones”. La idea es evaluar “capacidad de análisis de información verbal, numérica y comprensión de relaciones de tipo lógico”.

    En ese caso se necesitaba conseguir al menos 39 puntos, de una escala de máximo 100. Sin embargo, los postulantes nuevamente dejaron al descubiero su bajo nivel: solo dos personas aprobaron el examen de destrezas.

    Por esa razón, el Servicio Civil nuevamente tuvo que declarar desierto el concurso. La determinación se tomó este lunes debido a que “no se cuenta con el número mínimo de tres candidatos que avancen a la siguiente etapa”.

    A través de un comunicado, el Servicio Civil reportó que la entidad “informará oportunamente a través de sus canales oficiales la apertura de una nueva convocatoria, así como las condiciones, plazos y procedimiento para participar en ella”.

    Más sobre:NotaríaServicio Civil

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Megarreforma: Quiroz sufre revés por norma de servicios básicos y La Moneda suma nueva derrota en el TC

    “Intachable” y el único al que Milei dejó en el último cambio de cúpula de las FF.AA.: el jefe de la Fuerza Aérea en medio de la polémica sobre Magallanes

    José Miguel Insulza: “Bachelet está en la historia de este país y de Naciones Unidas, pase lo que pase su figura no será afectada”

    Ejército y Armada despliegan ejercicios militares en la zona Austral en medio de tensión diplomática con Argentina

    Alcalde Bellolio (UDI) se suma a solicitud de retirar reforma de seguridad y desata críticas en la derecha

    ¿Por qué 2040? Las dudas sobre cómo fijó el Mineduc el lejano horizonte para completar traspaso de colegios a los SLEP

    Lo más leído

    1.
    Menor de 14 años confiesa que mató a su madre con un martillo en San Joaquín

    Menor de 14 años confiesa que mató a su madre con un martillo en San Joaquín

    2.
    Tras diez años cerrado: alistan renovación del puente Los Carros que conecta Santiago y Recoleta

    Tras diez años cerrado: alistan renovación del puente Los Carros que conecta Santiago y Recoleta

    3.
    Amplían detención de funcionario del Poder Judicial acusado de entregar información a organizaciones criminales

    Amplían detención de funcionario del Poder Judicial acusado de entregar información a organizaciones criminales

    4.
    Reinstalación de la estatua del general Baquedano entra en su etapa final con la intervención del plinto

    Reinstalación de la estatua del general Baquedano entra en su etapa final con la intervención del plinto

    5.
    Tribunal decreta sobreseimiento definitivo en causa por los “audios de San Pedro” que involucró al alcalde de Copiapó

    Tribunal decreta sobreseimiento definitivo en causa por los “audios de San Pedro” que involucró al alcalde de Copiapó

    6.
    Ejército y Armada despliegan ejercicios militares en la zona Austral en medio de tensión diplomática con Argentina

    Ejército y Armada despliegan ejercicios militares en la zona Austral en medio de tensión diplomática con Argentina

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Comienza plazo del Capital Semilla Modo Empleo que ofrece $3 millones para emprender: ¿Cómo postular?

    Comienza plazo del Capital Semilla Modo Empleo que ofrece $3 millones para emprender: ¿Cómo postular?

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    “Una vergüenza” y “un papelón”: parlamentarios de oposición cuestionan al gobierno tras fallo del TC sobre servicios básicos
    Chile

    “Una vergüenza” y “un papelón”: parlamentarios de oposición cuestionan al gobierno tras fallo del TC sobre servicios básicos

    Megarreforma: Quiroz sufre revés por norma de servicios básicos y La Moneda suma nueva derrota en el TC

    Alcalde Bellolio (UDI) se suma a solicitud de retirar reforma de seguridad y desata críticas en la derecha

    Gobierno firma CEOL con Quiborax para producir litio desde descartes mineros en Arica
    Negocios

    Gobierno firma CEOL con Quiborax para producir litio desde descartes mineros en Arica

    Duro revés para gobierno y empresas: TC rechaza reclamo en contra de artículo de reconexión de servicios básicos en megarreforma

    Subtel y Gore de Aysén adjudican proyecto de Fibra Óptica de Última Milla a Mundo

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    La Diablas reciben la visita del embajador Jorge Tarud antes de enfrentar a Nueva Zelanda
    El Deportivo

    La Diablas reciben la visita del embajador Jorge Tarud antes de enfrentar a Nueva Zelanda

    Un mercado de pases que lo sepultó y con escaso apoyo en Cruzados: los motivos de la UC para despedir al Tati Buljubasich

    Matías Claro explica la salida de Buljubasich: “Necesitábamos un recambio, un nuevo ciclo en el ámbito deportivo”

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial
    Tecnología

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    Juan Gabriel a diez años de su muerte: sus solitarias últimas horas y los homenajes para recordarlo
    Cultura y entretención

    Juan Gabriel a diez años de su muerte: sus solitarias últimas horas y los homenajes para recordarlo

    Muda: el festival de la memoria y los derechos humanos suma a Álex Anwandter, Candelabro, Mónica González y Marcelo Lagos

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video

    “Intachable” y el único al que Milei dejó en el último cambio de cúpula de las FF.AA.: el jefe de la Fuerza Aérea en medio de la polémica sobre Magallanes
    Mundo

    “Intachable” y el único al que Milei dejó en el último cambio de cúpula de las FF.AA.: el jefe de la Fuerza Aérea en medio de la polémica sobre Magallanes

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios