Segundo concurso de notarios también se declara desierto: tres pasaron prueba de conocimientos, pero uno solo aprobó examen de destrezas

Los postulantes para los primeros concursos notariales con las nuevas reglas del Servicio Civil no están dando el ancho.

Luego de la reforma notarial se dio luz verde al divorcio definitivo del sistema con el Poder Judicial para que las cortes de apelaciones dejen de participar de los procesos de selección.

Así fue como se pensó un nuevo proceso de selección, distinto al de Alta Dirección Pública, que quedó encomendado al Servicio Civil.

El nuevo proceso consiste en que cuando se publica una convocatoria -hasta el momento solo van dos- los interesados postulan a través de la plataforma web del Servicio Civil y luego rinden una evaluación de conocimientos, cuyas preguntas han sido elaboradas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y otra, de habilidades y destrezas. Después de todo eso se arma la terna.

El primer concurso se abrió para un oficio con asiento de corte. Se trata de la Tercera Notaría de Temuco . Esa primera experiencia demostró que el proceso del Servicio Civil cumplió su objetivo, pero también dejó al descubierto el bajo nivel de los postulantes.

Para ese concurso postularon 142 abogados. De ellos 138 pasaron el examen de admisibilidad. Del análisis curricular solo aprobaron 80. Todos ellos fueron directo a la prueba de conocimiento y ahí el fracaso fue rotundo: solo dos postulantes lograron al menos 70 puntos (de una escala de 100) para pasar a la siguiente etapa.

Por eso fue que el Servicio Civil declaró desierto dicho concurso “debido a que no se cuenta con el número mínimo de tres candidatos que avancen a la siguiente etapa”.

El segundo concurso que estaba abierto, que corresponde a un cupo para la Décima Sexta Notaría y Conservador de Minas de Santiago tuvo el mismo destino.

En este caso se recibieron 137 postulaciones. Tras la admisibilidad, la cifra bajó a 133. Luego de hacer el análisis curricular, solo pasaron a la siguiente etapa 85 postulantes.

En la prueba de conocimientos, de esos 85 interesados, solo tres lograron al menos 70 puntos. Ellos fueron los únicos que pudieron pasar a la prueba de destrezas.

Esta evaluación, a cargo de una empresa externa, tiene como objetivo medir “la capacidad cognitiva para resolver problemas de diversa complejidad y la aptitud para responder ante distintas situaciones”. La idea es evaluar “capacidad de análisis de información verbal, numérica y comprensión de relaciones de tipo lógico”.

En ese caso se necesitaba conseguir al menos 39 puntos, de una escala de máximo 100. Sin embargo, los postulantes nuevamente dejaron al descubiero su bajo nivel: solo dos personas aprobaron el examen de destrezas.

Por esa razón, el Servicio Civil nuevamente tuvo que declarar desierto el concurso. La determinación se tomó este lunes debido a que “no se cuenta con el número mínimo de tres candidatos que avancen a la siguiente etapa”.

A través de un comunicado, el Servicio Civil reportó que la entidad “informará oportunamente a través de sus canales oficiales la apertura de una nueva convocatoria, así como las condiciones, plazos y procedimiento para participar en ella”.