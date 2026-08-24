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    En la U se lamentan: la explicación de Reinhart al increíble gol que erró y que pudo cambiar la suerte del Superclásico

    El volante argentino falló una clara ocasión de gol en el inicio del segundo tiempo, cuando el duelo estaba igualado a un gol. "Hay veces que entra y hay veces que no", se consoló el futbolista.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Reinhart tuvo el gol en el inicio del complemento. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La historia del Superclásico pudo ser diferente. Tras un primer tiempo donde Colo Colo fue muy superior a la Universidad de Chile, Charles Aránguiz lo empató desde los 12 pasos justo antes de irse al descanso y los azules volvieron con todo al complemento.

    Fueron los mejores minutos del elenco dirigido por Fernando Gago y pudo desnivelar el tablero en la primera jugada, cuando Tobías Reinhart recibe el balón en el medio del área blanca y le mete un zurdazo imparable. Pero, para mala suerte del transandino y de los laicos, la pelota rozan el travesaño y se va elevado.

    Me quedó para la zurda y le erré. Hay veces que entra y hay veces que no. Busqué un remate un poco más fuerte y se me fue por poco. Una lástima”, detalló el volante en conversación con TNT Sports. No obstante, no sería la única chance del nacido al otro lado de la cordillera.

    Javier Correa ya había marcado el 1-2 (52′) y Arturo Vidal quiso cancherear con un balón que salía por la línea de fondo. Entonces, Marcelo Morales le roba la pelota y lanza un centro atrás para que Reinhart tenga una nueva oportunidad: otra vez el cielo fue su destino. “Estaba un poco pasado del arco, no sabía si llegaba un compañero atrás para dejarla pasar y preferí intentar definir. No salió”, se justificó el mediocampista.

    Lo que le pidió Gago para el partido

    Uno de los más criticados tras el cotejo fue Fernando Gago. Al técnico argentino no le perdonaron que pusiera a Reinhart más adelantado y dejara fuera a Ignacio Vásquez para poner a Agustín Arce en un intento por suplir la ausencia de Lucas Assadi (transferido al AIK de Suecia).

    Tenía que ocupar una posición un poco más adelantada de lo habitual, porque estaban Lucas (Barrera) y Charles (Aránguiz) ahí para jugar en el medio. Entonces, para no generar tanta densidad e ir a buscar la pelota un poquito más arriba, acompañando un poco a Edu (Vargas). Creo que, más allá de la posición, hay amargura por el resultado“, detalló el volante.

    Pero la fórmula finalmente no cuajó y el Cacique se quedó con la victoria y se alejó a 13 puntos en la cima de la tabla, faltando 10 fechas para el final de la Liga de Primera. “Hay amargura e impotencia. En el primer tiempo lo sufrimos un poco, pero en el segundo salimos bien, a buscarlo, y tuvimos nuestras chances. No pudo ser“, concluyó el jugador.

    Universidad de Chile deberá reponerse de la caída y visitar a sus pares de Concepción, este domingo 30 de agosto, a las 15 horas. ¿La preocupación? El estado de la cancha del Ester Roa, ya que presentaba malas condiciones tras las lluvias de las semanas anteriores y se anuncian nuevas precipitaciones para todos los días venideros.

    Más sobre:Colo ColoLa UU de ChileSuperclásicoTobías ReinhartLiga de PrimeraFernando Gago

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