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    “Necesitamos un cambio cultural”: ministra Chomali afirma que “faltan donantes” de órganos e insta a conversar sobre el tema

    La ministra de Salud señaló que “el mayor obstáculo” que existe en torno al proceso es que, “habiendo un potencial donante, la familia decide no donar”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La ministra de Salud, May Chomali, llegó hasta el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, en la comuna de Providencia, para conmemorar el trasplante hepático número 400 realizado en el recinto.

    En el lugar, la secretaria de Estado hizo un llamado a conversar sobre la donación de órganos, puesto que -afirmó- faltan donantes en el país.

    “Chile no tiene suficientes donantes, necesitamos más. Tenemos una lista de espera muy importante en adulto y en pediatría. Los números pediátricos que miré indican que son más de 300 niños que están esperando un órgano”, sostuvo.

    La ministra aseguró que en el país existen políticas públicas eficientes y “bastante bien instaladas” respecto a la donación de órganos. “En todos los hospitales hay equipos de procuramiento de órgano y tenemos la red de distribución de órganos con apoyo de las Fuerzas Armadas”, destacó.

    Sin embargo, señaló que actualmente el mayor obstáculo” que existe en torno al proceso es que, “habiendo un potencial donante, la familia decide no donar”.

    “Esa es la mayor brecha que tenemos. Nosotros somos capaces, como sistema, de recibir más órganos de los que recibimos. Tenemos pacientes que están esperando estos órganos. Tenemos todas las políticas públicas necesarias para que la gente done más, pero que la familia decida donar o no los órganos de su fallecido no se resuelve con una política pública, se resuelve con cambios culturales”, sostuvo.

    En ese sentido, precisó que “los cambios culturales pasan porque las personas hablen del tema y, además, porque vean la realidad de lo que se consigue donando”.

    “Necesitamos un cambio cultural de las familias para que conversen este tema. Y en el momento del duelo, las familias no se turben en decir ‘¿habrá querido ser donante?’. Que lo tengan claro en el momento preciso", sostuvo.

    Más sobre:SaludDonación de órganosMay ChomaliTransplantetrasplante hepáticoHígado

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