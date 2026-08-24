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    Juan Pablo Langlois: la vibrante exposición que rescata el archivo del pionero del arte chileno

    A través de libros de artista, bocetos y documentos inéditos, la muestra "Del objeto al misterio" desentierra el proceso creativo y las intervenciones urbanas de una figura clave del arte nacional. Además, la galería Il Posto y el Museo Nacional de Bellas Artes impulsan una beca de investigación para profundizar en su legado.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    Juan Pablo Langlois, gentileza Il Posto.

    La última exposición que el artista y arquitecto Juan Pablo Langlois Vicuña realizó en vida fue en la galería Il Posto. En 2018 se presentó Segundo Viaje Sentimental, su canto del cisne antes de su fallecimiento, en 2019. Desde entonces, distintas obras de su autoría han continuado formando parte de exposiciones e investigaciones desarrolladas por la institución.

    Hoy, además de una galería, Il Posto posee un nutrido centro de documentación -uno de los más importantes del mundo del arte chileno- que en 2025 incorporó a su colección un amplio conjunto de libros de artista: fotografías, bocetos, manuscritos y otros. Ese material es el que hoy se exhibe en la exposición Del objeto al misterio. Juan Pablo Langlois dentro y fuera del Museo, una exposición curada por el investigador y curador argentino Santiago Villanueva que reúne obras, documentos y material de archivo del artista.

    Detalle de la exposición "Del objeto al misterio. Juan Pablo Langlois dentro y fuera del Museo", en Il Posto.

    La exposición reúne tanto obras pertenecientes a la Colección Il Posto como préstamos y reproducciones documentales provenientes de otras instituciones, entre ellas la Fundación Nemesio Antúnez, esto debido a que se encuentran registros de sus intervenciones en las afueras del Museo de Bellas Artes, entonces dirigido justamente por Antúnez. De hecho, Langlois es considerado uno de los pioneros de las instalaciones en Chile.

    “Existía un deseo por nuestra parte de exhibir los documentos de la instalación llamada Diario de Vida Recortado, que se había presentado solo por unos días en la fachada del Museo en 1990, antes de que fuese removida debido a los reclamos del vecindario. Por nuestra parte, nos percatamos de que esta instalación, dentro de las intervenciones más conocidas del artista, era una de las menos divulgadas, incluso en el mundo más especializado de los estudios sobre artes visuales en nuestro país”, señala a Culto el director ejecutivo de Il Posto, Antonio Echeverría.

    Intervención de Juan Pablo Langlois en el MNBA, en 1990. Gentileza Il Posto.
    Intervención de Juan Pablo Langlois en el MNBA, en 1990. Gentileza Il Posto.

    “El mayor desafío estaba en la escala del archivo, en la imposibilidad de abarcar la totalidad, y en la diversidad de materialidades que presenta -comenta el curador, Santiago Villanueva-. Por otro lado, desde el inicio fue un proyecto de exhibición de archivo, por lo que otro de los desafíos estuvo en pensar el diseño de montaje y la tensión entre mostrar el archivo en su diversidad y a la vez dar cuenta de cada uno de los proyectos puntualizando los diferentes momentos desde la proyección y conceptualización hasta la concreción y los diferentes caminos e itinerarios de cada uno”.

    Echeverría añade una mirada general al archivo de Langlois: “El fondo Juan Pablo Langlois está compuesto por materiales de naturaleza muy diversa. Una parte muy relevante corresponde a su producción de libros de artista a lo largo de su carrera, que nos permiten entender los métodos con los cuales se aproximó tanto a las obras que realizó como a las que quedaron como proyectos inacabados. Pero junto a ellas, su archivo también se compone de fragmentos que muchas veces colindan directamente con obras, y en otros casos, con objetos más personales de su vida que sobrepasan lo artístico”.

    “Su catalogación es un proyecto en curso, pero esperamos que el acceso a esta fuente sea ya una tarea para quienes se encuentran desarrollando investigación en torno a estos periodos artísticos en nuestro país, y que también sean estudiantes y nuevas generaciones de investigadores quienes se encuentren con el universo de Langlois y las incalculables maneras de aproximarse a su producción”, precisa.

    Libro de artista, de JP Langlois. Gentileza Il Posto.
    Libro de artista, de JP Langlois. Gentileza Il Posto.

    “Creo que dos pilares en su trabajo son la autorreflexión y la insistencia -agrega Santiago Villanueva-. Langlois vuelve a los mismos temas, o a enfatizar sobre asuntos próximos, siempre encontrando modos diferentes de responder al contexto y a sus posibilidades, pero sosteniendo materialidades, como es el caso del papel de diario, que da forma y estructura al pensamiento de muchos de sus trabajos”.

    “El archivo mantiene una relación entre desorden y sistematización, tiene estructura y a la vez todo el tiempo se sale de ella y genera un espacio de duda donde no todo encaja con la lógica inicial del proyecto. Y más que un espacio de registro, son los materiales que forman las obras, que fueron parte de la planificación y de la concreción, no dan cuenta de la obra sino que son la obra misma”, añade el curador.

    Dibujos de Juan Pablo Langlois, parte de la exposición. Gentileza Il Posto.
    Dibujos de Juan Pablo Langlois, parte de la exposición. Gentileza Il Posto.

    Asimismo, como parte del programa de la exposición, Il Posto abrirá la séptima convocatoria de su Beca de Investigación, dedicada en esta oportunidad a la obra de Juan Pablo Langlois. Desarrollada por primera vez en colaboración con el Museo Nacional de Bellas Artes, la convocatoria financiará proyectos de investigación centrados en las intervenciones y exhibiciones que el artista realizó en dicha institución. De este modo, los investigadores seleccionados tendrán acceso tanto al Fondo Juan Pablo Langlois de Il Posto —actualmente en proceso de catalogación— como al Centro de Documentación Angélica Pérez Germain del Museo Nacional de Bellas Artes.

    “Desde que comenzamos con la beca en 2023, hemos tenido a 11 investigadores que han desarrollado sus proyectos en Il Posto, en torno a diferentes temas y artistas, tanto nacionales como de la región. En esta ocasión, y debido a la particular presencia de la figura del Museo y de Juan Pablo Langlois, resultaba fundamental sumar una mirada externa a la institución. Esta alianza, que esperamos continúe en el tiempo, se verá reflejada en el mes de octubre nuevamente, cuando en el Museo se exhiba al artista nacional Enrique Ramírez, quien también estará exhibiendo en nuestra sala de archivos en el Centro de Investigación y Documentación”, señala Echeverría.

    Juan Pablo Langlois. Gentileza Il Posto.
    Detalle de la exposición "Del objeto al misterio. Juan Pablo Langlois dentro y fuera del Museo", en Il Posto.

    Si un visitante de 25 años entra a la exposición sin conocer a Juan Pablo Langlois, ¿qué espera que descubra? Responde Echeverría: “Creo que es una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer hoy. Sabemos que Langlois es un ‘artista de artistas’. Es una referencia muy importante dentro de un circuito interno. Pero debemos entender que reforzar eso no significa ceder en la tarea de hacer más público y amplio el conocimiento de su trabajo. Langlois fue un artista que ocupó muchos lugares, muy distintos entre sí”.

    “Es un artista que trabajó toda su vida como empleado público de una agencia aeronáutica gubernamental, por ejemplo, y aun así fue capaz de sostener un trabajo artístico con tal profundidad y dedicación. Es un artista que se formó como arquitecto en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso a fines de los 50 y principios de los 60, donde posiblemente aprendió de sus profesores una comprensión de la arquitectura que estaba puesta en relación con lo poético, el medio ambiente y una ética de vida. Desarrolló una obra como artista al margen de las agrupaciones más conocidas de la escena del arte chileno de la segunda mitad del siglo pasado. Al observar su vida y obra tenemos maneras muy osadas y radicales de entender la ciudad, la sexualidad, el medio ambiente, los desechos, la poesía y otros tantos asuntos y disciplinas. Quien se encuentre con Juan Pablo Langlois por primera vez probablemente se percate de que sus preocupaciones, hace más de cincuenta años, son bastante similares a las de un joven hoy”.

    La exposición Del objeto al misterio. Juan Pablo Langlois dentro y fuera del Museo se exhibe entre agosto del 2026 a enero del 2027. La sala de exhibición de Il Posto se ubica en Espoz 3150, -1, Vitacura. Horario de 12 a 14.30 horas.

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