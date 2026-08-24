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    Política

    Jorge Alessandri estrena podcast por el aniversario del “Rechazo” con protagonistas del proceso constituyente

    Como parte de la conmemoración del plebiscito constitucional de 2022, el presidente de la Cámara ha grabado tres episodios de una serie que pretende reconstruir ese proceso a través de algunos de sus protagonistas, como Constanza Hube, Francisco Orrego y Gabriel Alemparte.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Este martes, en la víspera del cuarto aniversario del triunfo del “Rechazo” en el plebiscito constitucional de 2022, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), mostrará una nueva faceta, como conductor de un podcast.

    El diputado protagonizará una serie de tres capítulos, llamada “4 años del Rechazo: una historia que contar, un futuro que construir”, que reúne a protagonistas del proceso constituyente, como parte de la conmemoración por el 4 de septiembre, y que será transmitida en su canal de YouTube.

    La primera serie contempla conversaciones con el abogado Gabriel Alemparte y los diputados Francisco Orrego (Renovación Nacional) y Constanza Hube (UDI), quien, además, se desempeñó como convencional constituyente. Los tres tienen en común que asumieron un rol protagónico durante la campaña del “Rechazo”.

    Quienes han tenido acceso al contenido adelantan que el podcast busca reconstruir cómo se vivió ese período desde distintas dimensiones: personal, política y mediática, a través de anécdotas, y momentos de la campaña. Se espera que, más adelante, se graben más episodios.

    Más allá de esta iniciativa, Alessandri ha estado a la cabeza de la conmemoración del hito. Su plan es hacer un reconocimiento a los exconvencionales en una comida que se realizará el mismo 4 de septiembre, en un restaurante en las cercanías de la sede de Santiago del Congreso Nacional, donde se desarrolló la Convención.

    Santiago, 4 de septiembre de 2022. Festejos del Rechazo tras el Plebiscito 2022 Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    El titular de la Cámara de Diputados coordina una comisión encargada de convocar a los invitados de esa comida. En ella participan los diputados Orrego, José Antonio Kast (Partido Republicano) y Hans Marowski (Partido Nacional Libertario), el senador Luciano Cruz-Coke (quien además preside Evópoli), el exministro Rodrigo Álvarez y Alemparte.

    El 4 de septiembre es una fecha de importancia simbólica para el actual oficialismo. En la alianza de gobierno se defiende la idea de que el 62% que estuvo por el “Rechazo” es también el que, en parte, se inclina por respaldar el gobierno de José Antonio Kast. Por lo mismo, sugieren en el sector, dar una señal de unidad y amplitud a través de este hito es relevante.

    Más sobre:PolíticaLa Tercera PMJorge AlessandriRechazoAniversario rechazo4 de septiembrePlebiscito 2022

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