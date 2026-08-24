Pese a intento de Longueira por calmar aguas: fantasma de la competencia se aparece en la UDI y desafía la lista de consenso

Desde hace semanas, un tema ha sido discutido de forma discreta en la Unión Demócrata Independiente (UDI). El sábado, el senador Gustavo Sanhueza decidió abrir la discusión de una vez.

“Va a haber competencia dentro de la UDI (...). Jorge Alessandri sabe que habrá competencia y se están articulando posibles listas que van a competir por la directiva del partido”, dijo el jefe de comité de los senadores UDI, en entrevista con La Tercera.

Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

Con sus palabra, el senador desafió el esfuerzo que se ha hecho -hasta ahora- por sacar a flote una lista de consenso que suceda a la actual directiva de Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, encabezada por el diputado Jorge Alessandri -como candidato presidente- y Pablo Longueira -como carta a la secretaría general-.

El trasfondo es que entre los parlamentarios de la UDI -y parte de la directiva- es extendida la visión crítica en torno a la figura de Longueira. El exsenador se ha caracterizado por mantener un tono duro contra el gobierno de José Antonio Kast. “El nivel de improvisación a mí me sorprende”, dijo en una ocasión, en conversación con radio ADN.

Sumado a eso, este mes sorprendió al criticar públicamente, en CNN, a María José Hoffmann, una de las vicepresidentas de la colectividad. Ahí indicó que no le gustaría que ella integre la lista de la que él es parte. Un veto de ese tipo, afirman en el partido, es inaceptable.

Esos episodios son factores que dificultan la llegada del exministro de Economía a la secretaría general del partido. “¿Qué va a pasar cuando Longueira critique al gobierno en nombre del partido? Alessandri va a tener que salir a aclarar sus dichos a cada rato”, cuestiona un parlamentario.

El propio Longueira, de todas formas, ha dado espacio para que exista competencia por la directiva del partido. “La lista que hemos armado con Jorge es una lista frente a la cual, obviamente, puede levantarse quien quiera competir con nosotros (....). Legítimamente hay que competir. No concibo cargos de esta envergadura sin que haya competencia. Por lo tanto, el que quiera, compite”, sostuvo, hace unas semanas, en entrevista con El Líbero.

Entre quienes defienden la posibilidad de competir, recuerdan que el partido no desarrolla un proceso así desde 2020, cuando el actual senador Javier Macaya venció al exministro Víctor Pérez. En ese sentido, las mismas fuentes sugieren que, para recuperar el sentido popular del partido, un elemento fundamental es realizar elecciones que activen a la militancia.

19 MARZO 2025 SENADOR JAVIER MACAYA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En todo caso, y pese a los reparos extendidos en torno a Longueira, la postura de Sanhueza tampoco genera consenso en el partido. Algunos de los parlamentarios cuestionan que el senador haya adelantado que habrá competencia sin poner nombres sobre la mesa.

“Muchos reconocen la disidencia hacia Longueira. Pero, en la suma y resta, la figura de Alessandri se impone”, propone un diputado.

Como la elección de mesa se resolverá recién durante el verano, en la colectividad enfatizan que aún hay tiempo para movimientos. Ya sea para que exista competencia o para fortalecer la lista de unidad encabezada por Alessandri.

En el partido, en todo caso, evitan transmitir quiénes podrían alzar una lista para disputar la presidencia.

El mensaje de Longueira

Tras el revuelo que causaron las palabras de Longueira sobre Hoffmann, que incluso fueron abordadas por parte de la directiva en un desayuno con Alessandri, el exsenador envió un mensaje a la militancia.

“Jamás he vetado a alguien. Desde el origen, cuando dimos a conocer el acuerdo con Jorge de conformar una lista de común acuerdo para conducir la UDI, dejamos claro que los que quieran puede levantar una lista y competirnos”, escribió.

“Me preguntaron sorpresivamente en Tolerancia Cero si PH (María José Hoffmann) iría en nuestra lista y respondí con la verdad. Ustedes me conocen. Digo en público lo mismo que en privado y no cambiaré”, agregó.

“En todo caso, para tranquilidad de todos, ella (en referencia a Hoffmann) sabe la opinión que tengo de ella y otros dirigentes que han conducido el partido desde que me alejé de toda actividad política después de mi dura batalla presidencial el año 2013, en la que todos ustedes fueron pilares muy importantes”, concluyó en el mensaje.