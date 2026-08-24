Christian Garin y Tomás Barrios avanzan a la segunda ronda de la qualy del US Open
El chillanejo se impuso al boliviano Juan Carlos Prado, mientras que Gago superó al estadounidense Spencer Johnson.
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Spencer Johnson
|6(5)
|6
|6(9)
|Christian Garin
|7
|4
|7 (11)
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Juan Carlos Prado
|2
|7
|0
|Tomás Barrios
|6
|5
|6
Christian Garin avanza a la segunda ronda de la qualy del US Open tras superar a Spencer Johnson por 7-6(5), 4-6 y 7-6(9).
Spencer Johnson se queda con el segundo set por 6-4 y lleva el partido contra Garin a un tercer parcial.
Tomás Barrios se impone por 6-0 en el tercer set y consigue meterse en la segunda ronda de la qualy del US Open.
Christian Garin se queda con el tie break del primer set y toma ventaja en el partido.
Juan Carlos Pardo consigue quedarse con el segundo set del partido contra Tomás Barrios por 7-5.
Tomás Barrios consigue quedarse con el primer set del partido ante Juan Carlos Prado.
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