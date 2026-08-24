Tras cita con ministro García Ruminot, Vodanovic (PS) confirma rechazo de oposición a reforma de seguridad: “Es innecesaria”

Tras sostener un encuentro con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, confirmó que la oposición en bloque rechazará la reforma de seguridad propuesta por el Ejecutivo.

“Aquí la reforma constitucional que ha planteado el gobierno es una reforma que es innecesaria y además atenta contra los límites de la democracia , contra la protección de los derechos de los chilenos y chilenas. Y frente a eso, nuestra posición no puede ser otra que rechazar esta reforma”, expuso la legisladora.

Según explicó Vodanovic, le expuso a García Ruminot el acuerdo de los presidentes de los partidos de la oposición rechazando el proyecto y recalcó que “la discusión legislativa hay que darle en el Congreso. No se da por los diarios, no se da redactando proyectos por teléfono, se da en la instancia que corresponde”.

“Desde el Partido Socialista, tenemos la convicción, junto con los demás presidentes del partido, de que esta reforma no soluciona tampoco el grave problema de seguridad en lo relativo al crimen organizado”, añadió.

Así Vodanovic informó que “vamos a presentar, y así se lo he señalado al ministro de la Segpres una propuesta de trabajo que es una agenda más amplia, que toma otros aspectos del crimen organizado”.

Consultada por la unidad de la oposición frente a esta iniciativa del Ejecutivo, la legisladora explicó que “espero que podamos hacer un debate como sector, como oposición, constructivo en el sentido de que nos aboquemos a la agenda legislativa, que es importante en estos momentos, pero también que el gobierno ponga los recursos donde tienen que estar”.

Sobre posibles modificaciones que pueda incorporar el Ejecutivo, Vodanovic sostuvo que “yo no actúo sobre supuestos”.

“El gobierno presentó un proyecto, que firmó aquí en La Moneda el Presidente, un día lunes. Se demoraron una semana en ingresar el proyecto al Congreso. Ese proyecto hoy día existe, está ingresado, y por lo tanto sobre ese proyecto ya nos hemos pronunciado diciendo que vamos a votarlo en contra”.