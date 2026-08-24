Un viaje escénico por las capas de la tierra, el cuerpo y la memoria en el GAM

¿Qué ocurre realmente cuando la tierra tiembla? ¿Qué se mueve: el suelo que habitamos, nuestros cuerpos o también nuestros recuerdos? “Sismo” propone un viaje hacia las profundidades del planeta y, al mismo tiempo, hacia aquellas capas íntimas de nuestra memoria que se activan frente a un fenómeno tan presente.

La propuesta es una creación multidisciplinar del Colectivo Artístico Circo Virtual en coproducción con GAM que explora los movimientos telúricos desde una mirada material, filosófica y lúdica a través del circo contemporáneo.

Cuerpo, sonido, luz y tecnología se entrelazan para construir una experiencia escénica y sensorial que invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tierra y con nosotros mismos.

En escena, un expedicionista emprende la búsqueda por comprender los sismos y las distintas capas que componen la Tierra. En su recorrido se encuentra con un paisaje que lo transforma y lo lleva a cuestionar dónde ocurre verdaderamente el movimiento: ¿afuera o dentro del cuerpo? ¿En el presente o en la memoria?

A través del malabarismo con pelotas, el protagonista traza en el aire las ondas invisibles de la energía terrestre, generando un diálogo entre cuerpo y espacio. Cada rebote se encuentra con la música de una batería en vivo y los juegos de luces, dando forma a una atmósfera tecnológica y sensorial que parece surgir de un particular laboratorio científico.

“Es un viaje metafórico y filosófico para entretenernos y pensar sobre nuestra vibración. Nos interesa que sea una obra transversal, que pueda ser disfrutada por distintas generaciones”, adelanta Juan Pablo Corvalán, dramaturgo, director e intérprete de esta aventura.

Mediante la manipulación de objetos, el teatro, el movimiento, la música y la iluminación, “Sismo” convierte un suceso natural que muchas veces provoca temor en una experiencia de conexión, descubrimiento y belleza.

“Pensar cómo habitamos nuestro planeta, de dónde venimos y por qué somos como somos es fundamental. En este sentido, Sismo también es una forma de preguntarnos por nuestras capas y las diversas cosas que nos hacen vibrar”, explica Corvalán.

28 Ago al 6 Sep

Ju y Vi— 19 h. Sá y Do— 17 h

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