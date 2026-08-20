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    Culto

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo

    Una de las bandas insignes del indie que marcó el cancionero del siglo XXI chileno retoma funciones con un espectáculo para fin de año, a una década de su receso indefinido. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto

    Astro, una de las bandas insignes del indie rock nacional y que marcó el cancionero local facturado en el siglo XXI, regresa a los escenarios con un show fijado para el 19 de diciembre en el Teatro Coliseo.

    Con su formación original compuesta por Andrés Nusser, Nicolás Arancibia, Daniel Varas y Octavio Cavieres, el grupo prepara un especial reencuentro para sus seguidores, quienes pueden acceder a la venta de entradas desde el lunes 24 de agosto, a partir de las 10AM vía Puntoticket.

    La reunión llega a diez años del anuncio de su separación indefinida, historia que comenzó en 2008 y que rápidamente trascendió las fronteras del país. Desde sus primeros lanzamientos, Astro desarrolló una propuesta que captó la atención de la escena nacional e internacional. Su EP debut, Le disc de Astrou, publicado en 2009, fue el punto de partida de una trayectoria que los llevó a presentarse en Argentina, Uruguay y México, donde canciones como Maestro Distorsión alcanzaron una importante presencia radial.

    Durante los años siguientes, la banda amplió progresivamente su presencia internacional. En Chile compartió escenario con artistas como Metronomy y The Sea and Cake, mientras que en Latinoamérica participó en festivales como Rock al Parque en Colombia. En 2011 publicó su primer álbum de estudio, Astro, del que se desprendieron canciones como Ciervos, Colombo y Panda.

    La proyección internacional continuó con actuaciones en escenarios y festivales como Lollapalooza Chicago, Mysteryland en Ámsterdam y Primavera Sound en Barcelona. Posteriormente, el grupo avanzó hacia una nueva etapa con el lanzamiento de Hawaii, Caribbean y Druida, canciones que anticiparon Chicos de la Luz, su último álbum de estudio, publicado en diciembre de 2015.

    En mayo de 2016, Astro anunció su separación indefinida y sus integrantes continuaron desarrollando distintos proyectos musicales. Diez años después, el grupo vuelve a encontrarse para celebrar su historia y reencontrarse con las canciones que construyeron una parte fundamental de su identidad y de la escena independiente chilena.

    *Valores y ubicaciones:

    Cancha $32,000

    Platea Baja $35,000

    Platea Alta $25,000

    Movilidad reducida $32,000

    Acompañante movilidad reducida $32,000

    *Precios no incluyen cargo por servicio.

    Más sobre:AstroTeatro ColiseoMúsicaMúsica cultoAndrés NusserShowsConciertos

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