Sedes, dos árbitros chilenos, horarios y más: los Cóndores alistan su debut en el Americas Rugby Championship 2026

Este fin de semana arrancará el Americas Rugby Championship 2026, competencia que contará con la participación de Argentina XV, Paraguay, Uruguay XV y el anfitrión Chile XV. La actividad arrancará este sábado 29 de agosto y se extenderá hasta el domingo 6 de septiembre.

En un torneo que desarrolla tanto a jugadores como a oficiales de partido, se designaron cinco referís para conducir los seis partidos del ARC 2026. Habrá dos representativos de Chile, más uno de cada país participante.

Sergio Alvarenga ha sido designado para dirigir dos encuentros – Uruguay XV vs Argentina y el cierre del torneo cuando el anfitrión Chile XV se enfrente con su vecino Argentina XV. Con cuatro temporadas en el Súper Rugby Américas, donde fue juez de touch en quince partidos, tendrá una oportunidad notable para adquirir valiosa experiencia que luego volcará en el rugby de Paraguay.

El torneo lo abrirá el local Raimundo Fuenzalida, también juez de touch en el Súper Rugby Américas entre 2023 y 2026, estando al costado de la cancha en cinco partidos. Dirigirá a Argentina XV y Paraguay.

El argentino Federico Longobardi es el referee de mayor experiencia en el panel del torneo, con tres partidos dirigidos y 21 como juez de touch, la mayor cantidad en la historia del Súper Rugby Américas. Como antecedente del partido que dirigirá entre los equipos XV de Chile y Uruguay es el encuentro en Santiago en la temporada 2026 entre Selknam Rugby y Peñarol Rugby, que ganó el local 41-26.

Además de Alvarenga, en la segunda fecha estará oficiando como referee también el uruguayo Armin Abi-Saab, quien en los últimos dos Súper Rugby Américas fue juez de touch en trece partidos. Abi-Saab estará encargado del encuentro entre Chile XV y Paraguay.

Sebastián Toledo es el otro chileno que estará en el centro del campo en el torneo, a cargo de controlar el encuentro entre Uruguay XV y Paraguay que abrirá la última jornada. Llega con la experiencia de haber participado en quince partidos del Súper Rugby Américas entre 2023 y 2026 como juez de touch.

Las sedes

Tres sedes se utilizarán a lo largo del torneo que tendrá jornada doble en cada una de su fechas.

La primera ronda se jugará en la ciudad de Talcahuano, lindera a la ciudad cabecera de la región del Bío Bío, Concepción.

Iñaki y Baltazar Gurruchaga, Cristóbal Game, Norman Aguayo y Felipe Méndez de actualidad en los seleccionados nacionales son nacidos y criados en Concepción. Old John’s, Troncos y Toros UBB son los clubes más representativos de la zona.

Se jugará en el Estadio CAP de Talcahuano, con capacidad para 10.500 espectadores, estadio donde juega como anfitrión el club de fútbol Huachipato.

El único antecedente de rugby jugado en ese estadio es del mismo Americas Rugby Championship 2017, cuando en febrero Chile cayó ante Argentina XV 10 – 45.

La segunda jornada se realizará en forma completa en la Escuela Militar, ubicada en la comuna de Las Condes, en Santiago. A jugarse el miércoles 2 de septiembre, la sede permitirá el buen acceso del público ya que se encuentra muy cercana a una de las principales estaciones de subterráneo de la ciudad. El acceso para escolares será gratuito.

Por primera vez se jugará rugby internacional en este campo, con capacidad para dos mil espectadores, aunque Los Cóndores y Selknam Rugby ya han utilizado la Escuela Militar en sus distintas preparaciones.

El Americas Rugby Championship 2026 finalizará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Se ha utilizado previamente para el rugby internacional, cuando Los Cóndores enfrentaron a Rumania en junio de 2019. También se utilizó el estadio, con capacidad para 25.500 espectadores, en la Superliga Americana de Rugby en 2021 y 2022.

Las fechas y horarios

Fecha 1: Sábado 29 de agosto – Estadio CAP Acero, Talcahuano

13:00 – Argentina XV vs Paraguay – Referee: Raimundo Fuenzalida (Chile)

16:00 – Chile XV vs Uruguay XV – Referee: Federico Longobardi (Argentina)

Fecha 2: Miércoles 2 de septiembre – Escuela Militar, Santiago

12:00 – Argentina XV vs Uruguay XV – Referee: Sergio Alvarenga (Paraguay)

15:00 – Chile XV vs Paraguay – Referee: Armen Abi-Saab (Uruguay)

Fecha 3: Domingo 6 de septiembre – Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso